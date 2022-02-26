Rusya, Facebook'u Ülkede Kısmen Yasakladı, Twitter Erişimi de Sorunlu

Rusya'nın Federal İletişim, BT ve Kitle İletişim Hizmeti veya gerçek adıyla Roskomnadzor, Facebook'u ülkede kısmen yasakladı. Karar, Facebook'un Zvezda TV kanalı, RIA Novosti haber ajansı ve Lenta.ru ve Gazeta.ru İnternet sitelerinden oluşan dört Rus medya kuruluşunun hesaplarını kısıtlamasının ardından geldi.
Rusya, bu hesap yasağının 272-FZ sayılı "Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Temel İnsan Hakları ve Özgürlükleri, Hak ve Özgürlüklerinin İhlalinde Bulunan Kişileri Etkilemeye Yönelik Önlemler Hakkında" Federal Yasasını ihlal ettiğini söylüyor. Ayrıca, Meta'dan dört medya kuruluşuna uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını talep ettiğini iddia ediyor. Ancak, Meta bu talebi en azından şimdilik görmezden geliyor gibi gözüküyor.
Rus devlet düzenleyicisi, sosyal medyaya yönelik kısmi kısıtlamanın gerçekte ne anlama geldiğine dair net bir açıklama yapmadı. Ayrıca, Facebook tarafından Rus medyası ve internet kaynaklarına yönelik bu tür 23 sansür vakasını kaydettiğini ve bu nedenle ülkede erişimi kısmen kısıtlamaya karar verdiğini iddia ediyor.
BASIN UYARILMIŞTI
Öte yandan Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırısını "istila ve savaş ilanı" olarak yazan bir dizi medya kuruluşuna erişimlerinin kısıtlanabileceği uyarısı göndermişti.
Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, Eho Moskvy, İnoSMİ, Mediazona, New Times, Dojd, Svobodnaya Pressa, Krım.Realii, Novaya Gazeta, Jurnalist ve Lenizdat gibi haber kaynaklarına yanlış bilgi yayma gerekçesiyle erişim kısıtlaması uyarısının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Adı geçen kaynaklarda, güvenilir mesajlar kisvesi altında, Rus ordusunun eylemleri sonucunda Ukrayna şehirlerinin bombalanması ve sivillerin ölümü hakkında bunun yanı sıra sürdürülen operasyonun bir saldırı, istila veya savaş ilanı olduğuna dair kamuoyuna yanlış bilgiler aktarılmaktadır." ifadelerine yer verildi. Söz konusu haber kaynaklarındaki yanlış bilgilerin silinmemesi durumunda erişimlerine kısıtlama getirilebileceği uyarısının gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Roskomnadzor, ayrıca listedeki medya kuruluşlarına yönelik güvenli olmayan kamuya açık önemli bilgileri yayma gerekçesiyle idari soruşturma başlatmıştır." denildi.
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