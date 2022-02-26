Rusya, Facebook'u Ülkede Kısmen Yasakladı, Twitter Erişimi de Sorunlu

Rusya, bazı medya kaynaklarını sınırlaması nedeniyle Facebook'u ülkede kısmen yasakladığını duyurdu. Öte yandan bugün başta Moskova olmak üzere Rusya'da twitter ve Instagram'a da erişimde sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

  • Levent Öztürk
Rusya, Facebook'u ülkede kısmen yasakladı...

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