Facebook, Sayfalardaki Beğenme Düğmesini Kaldırdı

Sosyal medya devi Facebook, yeni Sayfalar tasarımında, içerik oluşturuculara hayran kitlesinin daha doğrudan bir ölçümünü vermek için Beğeniler yerine Takipçilere odaklanacağını söylüyor. Bunun nedenini, bir Sayfanın takipçi sayısının kaç kişinin güncelleme aldığını göstermesi. Bu çerçevede "Beğen" düğmesi de kaldırılıyor.
Diğer bir değişiklik de, Sayfa sahiplerinin veya yöneticilerin konuşmalara halk figürü olarak katılmasına ve hayranlarıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyan özel bir Haber Kaynağının eklenmesi. Sayfalarda ayrıca diğer Sayfalar, tanınmış kişiler, Gruplar ve trend konular için öneriler görülecek. Kullanıcılar bundan böyle takip ettikleri Sayfalar tarafından yapılan yorumlar, diğer mesajlarda yorumlar bölümünün en üstünde görünecek. Kullanıcılar ayrıca Sayfaları doğrudan yorum ve öneri gönderilerinden takip edebilecek.
Facebook sayfa sahiplerinin takipçileri ile daha yakından iletişim kurabilmesi için bir Soru – Cevap bölümü de ekliyor. Yeni format, takipçilere Sayfa sahiplerinin ilgilendiği konularda soru sormalarına da imkân veriyor.
Sayfa yönetimi araçlarına da iyileştirmeler geliyor. Yöneticiler, belirli kişiler için görevin türüne bağlı olarak erişim izinlerini yönetebilecek. Facebook, Pages'ın nefret söylemini, şiddet, cinsel veya spam içeriklerin engellemesi için güvenlik ve bütünlük özelliklerini de artırdığını belirtti.
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