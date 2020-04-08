Facebook'tan Sevgililere Özel Uygulama: Tuned

Facebook, Covid-19 nedeniyle sevgilisinden uzak kalanlar için yeni bir deneysel uygulama yayınladı. Uygulamanın şu an sadece ABD ve Kanada'da kullanılabildiği belirtiliyor.
Facebook'un deneysel işlerle yoğunlaşan NPE Takımı tarafından yayınlanan Tuned uygulaması, şu an sadece iPhone'da çalışıyor ve yalnızca çiftleri hedef alıyor. Uygulama, sevdiğiniz kişiyle notlar, fotoğraflar, kartlar ve ses kayıtları paylaşmanıza izin veriyor. Uygulama üzerinden Spotify şarkıları da gönderebiliyorsunuz.
Sevgilinizi uygulamaya eklemek için telefon numarasını girmeniz gerekiyor. Tuned, reklam hedefleme için Facebook'un ilkelerine uyumluluk gösteriyor. Uygulamanın gelecekte daha geniş bir kitleye açılıp açılmayacağı bilinmiyor, ancak NPE'nin son zamanlarda telaşla uygulama çıkardığı biliniyor. Facebook'un da popüler olmayan uygulamaları acımadan kapattığını düşünürsek, Tuned uygulamasının kalıcılığına güvenmemekte fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın