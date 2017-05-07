Facebook, Skandallara Böyle Dur Diyecek!
Facebook, Canlı yayın platformunda yaşanan skandalları önleyebilmek için, yeni kozunu oynuyor!
Facebook'un canlı yayın platformunda yayınlanan bütün intihar ve cinayetlerin ardından CEO Mark Zuckerberg, önümüzdeki yıl içerisinde küresel çalışmalar ekibine fazladan 3.000 kişi alacaklarını duyurdu. Bu işe alımlarla beraber bölümün toplam çalışan sayısı 7.500'e ulaşacak ve bu insan gücü "her hafta alınan milyonlarca raporu inceleme" ve "süreci hızlı bir şekilde ilerletmeye" odaklanacak.
Zuckerberg, yeni ekibin Facebook üzerinde izin verilmeyen "öfke konuşması" ve "çocuk istismarı" gibi içerikleri kaldırmaya yardımcı olacağını; sosyal ağın da yerel kanun güçleri ile çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
Bunun yanı sıra Facebook, üyelerin sorunları rapor etmelerini de daha basit bir hale getirecek ve bu kullanıcı şikayetleri, yayının kuralları ihlal ettiğine karar verme sürecini hızlandıracak. Firma, daha önce yaptığı bir değişiklikle "intihar engelleme araçlarını" tüm kullanıcılara açmıştı ve geliştirdiği bir AI sistemi ile intihara yatkın kişileri belirlemeyi hedeflemişti.
Yakın zamanlarda gerçekleşen olaylar sırasında Facebook'a karşı yapılan en büyük eleştirilerden biri, firmanın problemli içeriklere müdahale süresiydi. Zuckerberg bu sorunu kabul ediyor ve "güvenli bir topluluk oluşturmak için, hızlı tepki vermek zorunda olduklarının "altını çiziyor. Bu yüzden de videoları rapor etmeyi kolaylaştırmaya ve tepki sürelerini hızlandırmaya çalıştıklarını belirtiyor.
Daha fazla kişiyi işe almak, kesinlikle problemi azaltacak bir önlem olsa da, umarız firma geliştireceği yeni yöntemlerle de bu sorunları çok daha hızlı bir şekilde çözmeyi başarır...
Levent Öztürk
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