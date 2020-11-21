facebook ve Instagram, Bir Türk'e Karşı Açtığı Dava ile Yine Gündemde

Facebook, Instagram'ı kötüye kullandığını söylediği bir Türk'e dava açtı. Ensar Şahintürk isimli Türk geliştirici, bakın Facebook tarafından ne ile suçlanıyor...

  • Levent Öztürk
Instagram'ın yeni davasında hedef bir Türk

Facebook, Instagram platformunu kullanıcı sözleşmelerinin dışında kullanmakla suçladığı bir geliştiriciye daha dava açtı. Firmanın bu sefer dava açtığı isim ise Ensar Şahintürk isimli bir Türk. Firmanın iddiasına göre Şahintürk, herkese açık profillerden topladığı bilgileri kullanarak klonlanmış bir Instegram sitesi ağı oluşturdu.

Facebook'un söylediğine göre Şahintürk, kendi sitelerini oluşturmak için binlerce açık Instagram profilinden detayları topladı. Yapılan açıklama şu şekilde: "Şahintürk otomasyon yazılımı kullanarak 100.000'den fazla Instagram hesabından Instagram'ın izni olmadan ve Hükümlerimizi ihlal ederek açık profilleri, fotoğrafları ve videoları topladı. Daha sonra bu veriyi bir klon site ağı üzerinde yayımladı ve bunlarda herhangi bir kişi bir Instagram adını girerek Instagram kullanıcı profillerini, fotoğraflarını, videolarını, hikayelerini, hastagleri ve konumları görebiliyordu."

Dava, Facebook'un platformunu kötüye kullanmakla suçladığı geliştiricilere karşı attığı daha agresif adımların sonuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca firma, beğeniler ve diğer sahte Instagram etkileşimleri satan firmalar ve geliştiricilerin de peşine düşmüş durumda.

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