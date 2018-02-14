Facebook Yaşlıların Sosyal Ağı Haline mi Geliyor?
Yeni bir tahmine göre 2018 senesinde Facebook genç kullanıcılarını hızla kaybedebilir!
Görünene göre Facebook, gençler arasındaki popülerliğini kaybederken 55 yaş üstü grubunda giderek daha da popülerleşiyor.
eMarketer'ın yaptığı tahminlere göre 2018 yılında 12-17 yaşları arasındaki internet kullanıcıların yarısından azı Facebook'u düzenli olarak kullanacak. Sitenin Instagram aracılığı ile genç kullanıcılara tutunmayı başardığı önceki yılların aksine bu yıl Snapchat'e karşı ciddi bir kayıp yaşanıyor gibi gözükmekte.
eMarketer tahminlerine göre 12 yaş altındaki (Facebook'a üye olmak için gereken minimum yaş sınırı) ABD'li Facebook kullanıcılarının sayısı bu yıl %9.3 azalacak ve 12-17 aralığı ile 18-24 yaş aralığı %5.6 ve %5.8 düşecek.
Bu araca daha fazla 55 yaş üstü kullanıcı siteye katılacak ve bu yılın sonuna kadar yarım milyon yeni üyenin siteye katılması beklenmekte.
Gözünü bir sonraki nesil kullanıcılara dikmiş olan Facebook için bunun pek iyi bir haber olmadığı ise rahatlıkla söylenebilir.
Firma, Facebook'un kendisi için çok küçük olan çocuklara yönelik olarak Aralık ayında hızlı mesajlaşma ve video görüşme uygulaması Messenger Kids'i sunmuştu. 12 yaş altı gençler bu uygulamayı kullanarak ebeveynlerinin onayladığı ve yarattığı kişilerden oluşan bir listedeki isimler ile görüşebiliyorlar ve 13 yaşına girdiklerinde, site ile yeterince aşikar olarak kendi hesaplarını yaratabiliyorlar.
Ayrıca Facebook, online güvenlik konusunu derslere taşımak için de okullarla beraber çalışmalar yapıyor. Bu çalışmanın çocukların kendilerini nasıl korumaları gerektiklerini öğrenmeleri için mantıklı bir karar olmasının yanı sıra, okula giden çocuklar arasında da sitenin tanınmasına yardımcı oluyor.
Bunların yanı sıra Facebook, gelişmiş AR ve VR teknolojileri gibi daha yaşlı olan kullanıcıların daha az ilgisini çekecek yeni teknolojilere de büyük yatırımlar yapmakta.
Facebook'un bir süredir gençleri kaybetmeye yaklaştığı söylenebilse de şimdiye kadar kullanıcılarına tutunmayı başarmıştı. Bu senenin neler getireceğini ise anca zaman gösterecek...
Levent Öztürk
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