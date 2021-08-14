Facebook, Yeni Messenger Güncellemesi ile Şifrelemeyi Genişletti!

Facebook, bir süredir test ettiği uçtan uca (E2E) şifrelenmiş sesli ve görüntülü görüşmeleri Messenger hizmetinde kullanıma sunmaya başladı. Messenger, gönderdiğiniz tüm yazılı mesajlarda zaten E2E şifrelemesi sağlıyor, ancak bu son güncelleme, iletişiminizin sesli ve görsel yönünü de korumaya yardımcı olacak.
Facebook normal mesajlarınızı varsayılan olarak şifrelemiyor; bunun yerine mevcut sohbette 'i'ye dokunmanız ve 'Gizli konuşmaya git'e basmanız gerekiyor. Şimdi bu gizli konuşma penceresine bir arama seçeneği ve bir video seçeneği ekleniyor, E2E şifrelemesinden yararlanmak için bu öğeleri kullanmanız gerekiyor.
Güncelleme ile birlikte, kaybolan mesajlarda da bazı yenilikler görüyoruz. Kaybolan mesajlar, gizli konuşmalara özgü bir seçenek. Güncellemeyle birlikte, kullanıcılara bir mesajın ne kadar süreyle aktif kalmasını istedikleri konusunda daha fazla seçenek sunuluyor. Artık mesajların beş saniye ile 24 saat arasında aktif kalmasını sağlayabilirsiniz.
Gelecek güncellemelerde Facebook'un, Messenger'da uçtan uca şifreli grup sohbetlerini ve aramalarını etkinleştirmesi, Instagram DM'leri için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirmesi bekleniyor.
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