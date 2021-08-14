Facebook, Yeni Messenger Güncellemesi ile Şifrelemeyi Genişletti!

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte uçtan uca şifrelemeyi normal mesajların ötesine taşıdı; kaybolan mesajlara daha fazla seçenek ekledi.