Facebook'un Yeni Uygulaması Geliyor: Bars Nedir; Ne İşe yarıyor?

Facebook'un Yeni Ürün Deneme ekibi geçtiğimiz gün, rapçilerin profesyonel olarak üretilmiş ritimleri kaydetmesine ve performanslarını paylaşmasına olanak tanıyan Bars uygulamasını duyurdu. Uygulama rap videolarınızı takipçilerinizle paylaşmanıza, başka bir sosyal medya hesabında yayınlamanıza veya telefonunuza kaydetmenize olanak tanıyor. Bars uygulaması şu anda beta sürümünde ve kullanabilmek için sıraya girmeniz gerekiyor.
TechCrunch tarafından daha önce de hakkında haber yapılan uygulama, Facebook'u rap alanında TikTok ile rekabete sokuyor. TikTok Aralık ayında Collab'ı piyasaya sürmüştü. Collab uygulaması müzisyenlerin kayıtlar üzerinde birlikte çalışmasını sağlıyordu.
Bars, kısmen profesyonel bir stüdyoya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve kullanıcıların rap şarkılarını kaydetmesini ve paylaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bars Topluluk Yöneticisi DJ Iyer, "Ses prodüksiyon araçları karmaşık, pahalı ve kullanımı zor olabilir" diyor ve ekliyor: "BARS ile profesyonelce oluşturulmuş ritimlerimizden birini seçebilir, şarkı sözleri yazabilir ve kendinizi kaydedebilirsiniz."
Uygulama aynı zamanda rapçilere Koronavirüs salgını nedeniyle yerel mekanlar kapatılırken diğer müzisyenlerle performans paylaşma ve etkileşimde bulunma yolu sunmayı hedefliyor. Ancak uygulama yalnızca iOS için mevcut olduğundan, Android kullanıcıları şimdilik bunun dışında kalıyor.
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