Facebook'un Yeni Uygulaması Geliyor: Bars Nedir; Ne İşe yarıyor?

Facebook'un yeni uygulaması Bars ortaya çıkıyor. Uygulama, herkesin bir rap parçası oluşturmasına imkan vermek için önceden kaydedilmiş ritmler ve kelime ipuçları sunuyor.