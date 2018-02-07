Facebook, YouTube'a mı Benzeyecek?
Facebook, Watch sekmesini geliştirerek YouTube'a rakip olmayı planlıyor!
Facebook, Eylül ayında videolara adanmış sekmesi olan Watch'ı açıklamıştı. Başlarda karman çorman ve aranması güç şekilde videoların yığıldığı bir yerdi ve kullanıcıların yeniden gelmesini sağlayacak kaliteli yayınları yoktu. Ama görünüşe bakılırsa Facebook şimdi, YouTube'a daha güçlü bir rakip olabilmek için yeniden kolları sıvıyor.
CNBC'nin haberine göre Facebook, daha çok kullanıcının Watch sekmesine video yüklemesine izin vermek için videolarının lisansını Facebook'un alma şartını kaldıracak. Bunun yerine Google'ın para kazanma sistemi gibi, Facebook ve videoyu yapan kullanıcılar reklam gösterim geliri paylaşacaklar. Bu, son zamanlarda YouTube'un para kazanma kurallarına yaptığı değişikliklerden dolayı sorun yaşayan kişiler için yeni bir umut ışığı olabilir.
Tabii YouTube'un bu değişiklikleri keyfi yere yapmadığını anlamakta da fayda var. Video paylaşım sitesi, çocukları hedef alan rahatsız edici içeriklerden başlayarak beyaz üstüncüsü videolara kadar birçok tartışmalı içerik sebebiyle sorunlar yaşamıştı. Tüm bunlar YouTube'u para kazanma yöntemlerini değiştirmeye zorladı.
YouTube, içeriklerini kontrol etmede bu kadar sorun yaşarken Facebook'un bu konuda neden daha iyi olabileceğiyle ilgili aklımıza pek bir şey gelmiyor. Yalnız şu kesin bir şey ki YouTube'un video paylaşımındaki tekel konumu değişir ve ciddi rakiplere sahip olursa, firmalar birbirinin gerisinde kalmamaya çalışacağı için her konudaki gelişmeler hızlanacaktır.
H. Hüseyin Öztürk
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