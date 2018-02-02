Facebook'a İlgi Azalsa da Gelirleri Düşmüyor
Facebook'u artık daha az ziyaret ediyoruz ama bu bile, Zuckerberg'in ceplerinin dolmasını engellemiyor!
Hayatımızın bir parçası haline gelen Facebook, internet üzerinden sosyal etkileşimi geliştirmek için sıkı çalışmaya devam ediyor. Sahte haberler ve istenmeyen içeriklerin azaltılması ve diğer değişiklikler sitenin trafiğini de azalttı, ancak CEO Mark Zuckerberg'e göre bu iyiye işaret. Ona göre kullanıcıların mutluluğu uzun vadede çok daha önemli.
Azalan trafiğin dikkate alınmaması gerektiğini en iyi gösteren kanıt ise 2017 son çeyreğine ait gelir raporları. Şirket geçtiğimiz son 3 ay içreisinde toplam 12.97 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı; bu da geçen yıla kıyasla %47 daha yüksek. Platform 2017'nin üçüncü çeyreğinde ise 10.3 milyar dolar gelir üretmişti. Zuckerberg bundan sonra sadece kullanıcıların memnuniyeti değil, ayrıca toplumun ve insanların iyiliği için de çalışacaklarını söyledi.
Facebook, son yapılan haber kaynağı değişiklikleri sayesinde her gün toplam harcanan zamandan 50 milyon saat azalttığını açıkladı. Bu yatırımcıları tedirgin etse de Zuckerberg'i hiç üzmüyor. Facebook, yapay zeka sistemlerini geliştirerek ve içerikleri kontrol eden çalışan sayısını 14,000'e çıkararak yalan haber kaynaklarını, terörist gruplarını, intihar gönderilerini yakından takip ediyor ve gerektiğinde müdahale ediyor.
Zuckerberg ayrıca şirketin hedefleri arasında platformu olabildiğince güvenli ve interaktif hale getirmek olduğunu ve 2018'in sonuna kadar bu hedeflere ulaşmayı planladıklarını söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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