Facebook'tan Sosyal Sınıfı Belirleme Patenti!

Facebook, "sosyal sınıfınızı" belirlemek için tartışılacak bir teknoloji patentinin başvurusu yaptı!

Facebook'tan sosyal sınıfı belirleme patenti!

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