Facebook'tan Sosyal Sınıfı Belirleme Patenti!
Facebook, "sosyal sınıfınızı" belirlemek için tartışılacak bir teknoloji patentinin başvurusu yaptı!
Facebook'un, istikrarlı demokrasilerde sınıf savaşı çıkmasına sebep olabilecek bir girişimiyle karşı karşıyayız! Facebook, kullanıcılarının üst, orta veya işçi sınıfı olup olmadığına karar vermek için bir teknoloji patenti alıyor, ve bunu sosyal sınıfı belirlemede kullanılan genel ölçütü olan gelir bilgisini de kullanmadan yapacak. Patentin başvurusunda söylenene göre bu, kullanıcı açısından bir avantaj.
Facebook'un "Kullanıcı Özelliklerine Dayalı Sosyoekonomik Grubu Sınıflandırması" patent planı, bir kullanıcının "işçi sınıfı", "orta sınıf" veya "üst sınıf" olup olmadığını belirlemek için farklı veri kaynakları ve belirleyiciler kullanıyor.
Bir kullanıcının ev sahipliği durumu, eğitim durumu, sahip olduğu aygıtların sayısı ve interneti ne kadar kullandıkları gibi faktörler kullanılıyor. Sadece bir cihaza sahipseniz ve interneti fazla kullanmıyorsanız, Facebook'un gözünde muhtemelen fakir birisiniz.
Başvuruda, algoritmanın "çevrimiçi sistem kullanıcılarına üçüncü taraflar tarafından ürün veya hizmetler hakkında farkındalığı arttırmak için" kullanılacağını söylüyor. Verilen örnekler arasında şirketler ve hayır kurumları bulunuyor.
Patent asıl anlatmaya çalıştığı nokta, Facebook'un reklam tercihlerine sınıf katmayı planladığını. Ama bu değişimin gerçekte nasıl bir etki yapacağını zaman gösterecek.
H. Hüseyin Öztürk
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