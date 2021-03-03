Need for Speed İptal mi Ediliyor? Yeni Gelişmeler ve Açıklamalar İçeride...

Yeni Need for Speed oyunu, geliştiricinin Battlefield'e destek vereceğinin açıklanması ile birlikte şaşırtıcı iddiaların merkezine oturdu. Need for Speed iptal mi ediliyor? Açıklamalar içeride...

  • Levent Öztürk
Need for Speed İptal mi Ediliyor?

Electronic Arts'ın yarış oyunu devi Codemasters'ı satın alımı tamamlanırken, Need for Speed markası bir süre daha ortalıkta görünmeyecek. Polygon ile yapılan bir röportajda EA stüdyoları baş sorumlusu Laura Miele, sıradaki Need for Speed oyununun, geliştiricisi Criterion Games'in yeni Battlefield deneyimine yardım etmeye aktarılmasıyla beraber bir yıl ertelendiğini açıkladı.

EA, bir yıl önce yaptığı duyuruda Criterion'un tekrar Ghost Games'in yerine Need for Speed serisinin başına geçeceğini söylemişti. Bu yeni gelişimle beraber Criterion, yeni nesil Need for Speed'e 2022 yılında geri dönecek. Henüz gösterilmemiş olan DICE'ın geliştirmekte olduğu yeni Battlefield oyunu bir süredir geliştirilmekteydi ve hatta stüdyo, Battlefield V ve Battlefront II'nin canlı hizmetlerini geçtiğimiz yıl tamamlayarak tamamen yeni projeye odaklanmaya başlamıştı.

Criterion'un destek için atanmasının sebebi olarak Miele, DICE ekibinin geçtiğimiz yıl çok çalışmaktan ve ve salgının yarattığı çalışma koşullarından dolayı "bir miktar yorulduğunu" gösterdi. Criterion, DICE oyunlarına destek vermeye yabancı bir isim değil. Daha önce de Star Wars Battlefront ve devam oyunu ile Battlefield V'in battle royale Firestorm modu üzerinde çalışmıştı.

Need for Speed İptal mi Ediliyor?

Kaynakların bu devasa projeye aktarılması burada da sona ermiyor. Miele'in söylediğine göre DICE Los Angeles da yeni Battlefield oyununa destek veriyor ve canlı hizmet kısmına odaklanıyor. Ayrıca Miele, Need for Speed markasından vazgeçilmediğini veya başka bir ekibe verilmediğini de vurgulayarak böyle bir kararı Criterion ile görüşmeden almalarının mümkün olmadığını belirtti. Ekibin daha önceki çalışmalarında da DICE ile sıkı bir işbirliği kurduğunun altını çizen yönetici, bu yeni düzenin kendileri için faydalı olacağına inandığını söyledi.

Yeni Battlefield Oyunu Ne Zaman Gelecek?

Yeni Battlefield oyununun ise henüz bir gösterimi yapılmış değil ve hatta oyunun adı bile açıklanmadı. Resmi olarak bilinen tek bilgi, oyunun 2021 yılının sonlarına doğru yayımlanacağı ve yeni nesil özelliklerine sahip olurken karşılaşma içerisindeki oyuncu sayısını ciddi bir şekilde arttıracağı.

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