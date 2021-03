Need for Speed İptal mi Ediliyor? Yeni Gelişmeler ve Açıklamalar İçeride...

Yeni Need for Speed oyunu, geliştiricinin Battlefield'e destek vereceğinin açıklanması ile birlikte şaşırtıcı iddiaların merkezine oturdu. Need for Speed iptal mi ediliyor? Açıklamalar içeride...