Fast Nedir? Fast Ödeme Sisteminde Üst Limit Yükseltildi

Merkez Bankası, FAST sisteminde üst limitin artırıldığını duyurdu. Merkez Bankası açıklamasına göre 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltildi. Merkez Bankası, FAST ödeme sistemi nedir? FAST Nasıl Kullanılır? FAST ile telefon numarasına ödeme yapabilir miyim sorularına yanıt veriyor. İşte detaylar;
TCMB'den yapılan açıklamada, iç kaynaklarca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi FAST Sisteminin yoğun bir ilgi ile karşılandığı, kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi.
Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısının 5,3 milyona ulaştığı kaydedilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir. Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."
FAST SİSTEMİ NEDİR?
Peki, FAST sistemi nedir? Merkez Bankası bu konuda şu bilgileri veriyor: FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.
FAST SİSTEMİNİ NASIL KULLANABİLİRİM?
FAST Sistemine üye finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarına girerek 7x24 FAST ödemesi gönderebilirsiniz.
Ödeme talimatınızı girerken alıcının hesap bilgilerini (ad-soyad ve IBAN) kullanabileceğiniz gibi; varsa alıcının kolay adres bilgilerini de kolayca girebilirsiniz. ( Kolay adres ).
Ödeme talimatınız saniyeler içinde gerçekleşecek ve işleminiz başarı ile gerçekleştiği an hem gönderici olarak siz hem de alıcı müşteri işlem hakkında bankalarınız tarafından bilgilendirileceksiniz. İşlem tutarı anında alıcının hesabına yansıtılacak ve fon kullanılır hale gelecek.
FAST İLE GÖNDERECEĞİM ÖDEMENİN ÜST LİMİTİ OLACAK MI?
FAST Sisteminde güvenlik nedeniyle işlem başına uygulanacak bir üst limit olacaktır. Sistem 8 Ocak 2021'de ödemelerin üst limiti 50 TL olacak şekilde işletime alınmıştır, 29 Ocak 2021 tarihinde ise işlem üst limiti 1000 TL'ye çıkarılmıştır.
FAST İLE TELEFON NUMARASINA ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?
FAST ile birlikte devreye alınan Kolay Adresleme sayesinde finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TC Kimlik Numarası, e-posta adresinizi hesap numaranız ile eşleştirip; kolay adresinize ödeme alabilirsiniz. Detaylı bilgi için NKM'nin Kolay Adresleme'ye ilişkin sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
FAST'TAN ÖDEME GÖNDERMEK İÇİN KOLAY ADRESİMİN OLMASI ŞART MI?
FAST ile ödeme gerçekleştirmek için sizin sisteme kayıtlı olmanız gerekmez. FAST ile ödeme gönderirken Kolay Adresleme'ye ayıtlı bir kişinin kolay adresini finansal kuruluşunuzun uygulaması üzerinden girerek FAST ödemesi gönderebilirsiniz. Alıcı kişinin kolay adresi yoksa ad-soyad/IBAN bilgilerinin girişi ile de ödemeye başlatabilirsiniz.
KOLAY ADRESLEME NASIL ÇALIŞIR?
Kolay Adres Tanımlama
Uygulamaya Giriş
Hesabınızın bulunduğu finansal kuruluşunuzun sağladığı mobil veya internet uygulamasına giriş yapın.
Bul
Para Transferleri menüsü altından Kolay Adres Menüsünü bulun.
Tanımla
Kolay adresinizle eşleşmesini istediğiniz hesabınızı seçerek kayıt olun.
Para Transferi
KOLAS üzerinden para göndermek için sisteme kayıtlı olmanıza gerek yoktur, ancak para alabilmek için cep telefonu veya e-posta adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir.
Uygulamaya Giriş
Hesabınızın bulunduğu finansal kuruluşunuzun sağladığı mobil veya internet uygulamasına giriş yapın.
Bul
Para Transferleri menüsü altından Kolay Adres ile ödemeyi seçin.
Kolay Adres ile Gönder
Alıcının kolay adresini girin, işlem bilgilerini onaylayın ve transfer tamamlansın.
FAST SİSTEMİ NE İŞE YARIYOR?
- FAST mesai saatleri dışında da ödeme yapmanızı sağlar. Artık 7 gün 24 saat para transferi mümkün.
- Ödemeniz saniyeler içinde alıcının hesabına geçer. Alıcı hesabına gelen fonu hemen kullanabilir. Artık 7 gün 24 saat para transferi mümkün.
- Para transferini yapan ve alan taraflar bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.
- BKM tarafından işletilen Kolay Adresleme Sistemi, FAST'a dahil bir bankada bulunan hesabınızı telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile eşleştirmenizi sağlar.
- Önümüzdeki dönemlerde, TR Karekodun geçerli olduğu iş yerlerinde ve e-ticaret sitelerinde karekod ile FAST ödemesi gerçekleştirebileceksiniz.
FAST NE KADAR SÜREDE KARŞI HESABA GEÇER?
FAST Sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuz talimatı FAST'a gönderir. Ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir ve gönderen ve alan müşteri işlemin iptal edildiğine dair finansal kuruluşu tarafından bilgilendirilir.
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