MTV ödeme ne zaman ve nasıl yapılır? MTV 2021 ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 tutarları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki MTV 2021 ne kadar? 2021'de en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 50 bin 107 TL, en düşük ise 109 TL olarak belirlendi.
Gelişmelerin ardından MTV ödemesi nasıl yapılır? ve MTV ödeme ne zaman yapılır? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...
MTV Ödeme Ne Zaman Yapılır?
MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti 2021 Ocak ayında ödenecek. MTV 2021 ikinci taksit Temmuz ayında ödenecek.
MTV Ödeme Nasıl Yapılır?
Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ödemesi, Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden, Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden gerçekleştirilebilir.
MTV 2021 borcu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor, geçmiş dönem borçları sorgulanabiliyor.
MTV 2021 Ne Kadar?
MTV 2021 ne kadar? sorusunun yanıtı AA'nın haberine göre şu şekilde; Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre;
- 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.
- Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak.
- 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.
- Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.
197 sayılı Kanunun geçici 8'inci maddesinde düzenlenen tarifeye göre, MTV oranları şu şekilde;
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