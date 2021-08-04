FAST sistemi limiti yükseltildi!

FAST sistemi limiti bugün itibarıyla 2000 liraya yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmiş, bir süre sonra 1000 TL'ye yükseltilmişti.
FAST SİSTEMİ NEDİR?
EFT ve havale ücreti ödenmeden 24 saat para transferi imkanı tanıyan sisteme Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi denir.
LİMİT YÜKSELDİ
TRT Haber'in haberine göre Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitinin bugün itibarıyla 2000 TL'ye yükseltti.
"Teknik Hazırlıklar ve Düzenlemeler Hayata Geçirildi"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) Temmuz ayında yapılan açıklamada, banka iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi FAST'te günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödemenin, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildiği vurgulanmıştı ve açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;
"Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemi'ne kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaştı. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021'de 2 bin TL'ye yükseltilecektir. İlerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemi'ne katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri alınmaya başlanmıştır. Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemi'ne katılmaları mümkün olacaktır. Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."
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