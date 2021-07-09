FAST sisteminde üst işlem limiti artıyor

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limitinin 2 bin liraya çıkarılacağı Merkez Bankası tarafından duyuruldu.

FAST sisteminde işlem limiti artıyor!

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FAST sisteminde üst işlem limiti artıyor

 

 