FIFA 21, PS5 ve Xbox Series X'te de Çalışacak. Peki ama Geçiş Nasıl Olacak?

Bir FIFA hayranısınız, merakla FIFA 21'i bekliyorsunuz. Piyasaya çıktıklarında PlayStation 5 ya da Xbox Series X'ten birini de satın almayı düşünüyorsunuz. O zaman bu haberimiz sizin için...