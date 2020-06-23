FIFA 21, PS5 ve Xbox Series X'te de Çalışacak. Peki ama Geçiş Nasıl Olacak?

Bir FIFA hayranısınız, merakla FIFA 21'i bekliyorsunuz. Piyasaya çıktıklarında PlayStation 5 ya da Xbox Series X'ten birini de satın almayı düşünüyorsunuz. O zaman bu haberimiz sizin için...

  • Ercan Uğurlu
FIFA 21 için PS5 ve Xbox X rehberi

EA, geçtiğimiz günlerde FIFA 21 müjdesini verdi ve 2021 oyununun çıkış tarihini açıkladı. Standart sürümüyle bu sene 9 Ekim tarihinde raflara çıkacak olan FIFA 21, Ultimate ve Şampiyonlar sürümünü edinenler tarafından ise 6 Ekim tarihinden itibaren oynanmaya başlanabilecek. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak olan FIFA 21, yeni nesil konsollarda da oynanabilecek.

EA, FIFA 21'in tanıtımı henüz yapılan ancak halen piyasaya çıkmayan PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarında da oynanabileceğini açıkladı. EA'in yeni Dual Entitlement şemasının bir parçası olacak olan FIFA 21, böylece yeni nesil konsollarda da oynanabilecek. Yani FIFA 21'i PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için satın alanlar, PlayStation 5 ve Xbox Series X satın aldıklarında da tamamen ücretsiz şekilde FIFA 21'i oynamaya devam edebilecekler.

Bunun için detaylı bir soru cevap forumu hazırlayan EA, FIFA 21'i satın alacak ve PS5 ile Xbox Series X'i de satın almayı düşünenler için burada bir rehber yayınladı. Özellikle PlayStation 5'i satın almayı düşünenlerin dikkat etmeleri gereken önemli husus ise, eğer FIFA 21'i fiziksel disk ile satın alırlarsa, PlayStation 5'in de diskli sürümünü tercih etmeleri gerektiği. Bunun dışında oyunun tüm kayıtları yeni nesil konsollara aktarılacak.

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