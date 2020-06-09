Fiyatlar yüksek olduğu için satışlar düşmüştü. FIFA 20 tekrar zirveye çıktı

Futbolseverlerin severek oynadığı oyun FIFA 20'nin fiyatları yüksek olduğu için satışları düşmüştü. Geçtiğimiz haftalardaki büyük düşüşe rağmen oyun üreticisi EA'nın sahibi olduğu FIFA 20 İngiltere'de tekrar ilk sıraya yükseldi...