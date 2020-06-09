Fiyatlar yüksek olduğu için satışlar düşmüştü. FIFA 20 tekrar zirveye çıktı

FIFA 20 tekrardan zirveye çıktı! Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde zaman geçirilen sürelerde oyunlara da ilgi arttı. Switch platformunda İngiltere listelerinin bir numarası olan FIFA 20'nin satış oranları fiyatlardan dolayı geçtiğimiz günlerde düşmüştü.
FIFA 20'nin fiyatları geri çekildi ve FIFA 20 İngiltere'de ilk sıraya yükseldi. Açıklanan listedeki satışlar; stok ve pazarlamadaki artış sayesinde haftada %1.160 oranında arttı. Listeye göre Grand Theft Auto 5 5. sırada, Marvel's Spider-Man 10.sırada kendine yer buldu. Ring Fit Adventure 2. sırada FIFA'yı takip ediyor.
Switch'te ilk 10 sıralaması şu şekilde:
FIFA 20
Ring Fit Adventure
Animal Crossing: New Horizons
Call of Duty: Modern Warfare
Grand Theft Auto 5
Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
Mario Kart 8: Deluxe
The Last of Us: Remastered
Star Wars Jedi: Fallen Order
Marvel's Spider-Man
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