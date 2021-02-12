"Fillerin Dini Olduğu" Hakkında Ortaya Atılan Bu İddia Herkesi Şaşırttı

Şu anda Twitter'da dolaşan ve fillerin bir dini olduğunu ve "Ay'a tapma" eylemi sırasında gözlemlendiklerine yönelik bir ekran görüntüsü bulunuyor ve bu paylaşımın 50.000'den fazla beğeni ve 17.000'den fazla retweet almış durumda.
Why did no one tell me Elephants have religion and observed to Worship the Moon? Who has been keeping this information from me?? pic.twitter.com/YR0D7brey7— The Broletariat (@Scholf_A_Loaf) February 4, 2021
Bahsi geçen tweet içerisinde "Neden kimse bana fillerin dini olduğunu ve Ay'a taptıklarının gözlemlendiğini söylemedi" sorusu ile beraber "kim bu bilgiyi benden saklıyordu" sorusu yer alıyor. Bu soruların cevaplarının ise sırası ile "çünkü doğru değil" ve "bilim, çünkü doğru değil" olduğu söylenebilir.
"Fillerin Dini İddiası" Nereden Çıkıyor?
Tweet'in başrolünde, kuşkusuz Wikipedia'dan yapılan bir alıntı bulunuyor. "Fillerde ritüel davranışlar" başlığından alınan ekran görüntüsü, Ronald K. Siegel'in Afrika filleri üzerine araştırmaları ve bu incelemelerden çıkardığı sonuçları temel alıyor. Buradaki durumun, klasik bir "gösterdiğiniz kaynaklara dikkat edin" durumu olduğu söylenebilir. Eğer şu anda Wikipedia sayfasına giderseniz, sayfadan bu kısmın kaldırıldığını görebilirsiniz.
Arşivlenmiş olan sayfada bahsi geçen Ronald K. Siegel'in çalışması ise, The Psychology of Life After Death (Ölümden Sonraki Yaşamın Psikolojisi) ismini taşıyor ve 1980'li yıllarda yapılmış.
Tweet'te alıntı yapılan cümleleri özetlemek gerekirse... "Filler, doğal döngülerin farkında. Dolunay sırasında Ay'a tapınmak için ritüeller uyguluyor."
Bu ilginç iddia, ilk bilgi kaynağı olarak Pliny the Elder'ı (Yaşlı veya Büyük Plinius) gösteriyor. Milat dönümünden pek çok değerli kaydı bize sunmuş olan Pliny, ne yazık ki aşmamız gereken ve inanılmaz derecede yanlış olan pek çok iddiayı da ortaya atmış bir isim. Pliny'nin diğer pek çok hayvanın yanı sıra filler hakkındaki iddialarının arasında fillerin ve gergedanların doğal düşmanlar olduğu, fillerin "sevgi ve şanın zevklerini bildikleri, ve hatta insanların arasında bile nadir olan bir derecede dürüstlük, sağduyu ve adalet algılarına sahip oldukları" yazılıyordu. Ayrıca kuzuların ot gibi topraktan yetişebileceğine de inanıyordu.
Temel olarak bu kişinin, fillerin dini görüşleri konusunda pek güvenilir bir kaynak olmadığı kesin. Bu yüzden, Siegel'in yaptığı alıntıların da gerçekmiş gibi sunuluyor olması şaşırtıcı. Ayrıca fillerin, bahsi geçen "ritüel törenleri" gerçekleştirdiklerine dair elimizde bir kanıt da yok.
Tüm bu olaydan çıkarmamız gereken sonuç ise şu: İnternette okuduğunuz her şeye hemen inanmayın...
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