"Fillerin Dini Olduğu" Hakkında Ortaya Atılan Bu İddia Herkesi Şaşırttı

Fillerin "dini" hakkında son zamanlarda Twitter'da yayılan bir söylenti, kaynakları kontrol etmenin ve güncel bilime sadık kalmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

12 Şubat 2021 15:00

Levent Öztürk