Finans Şirketlerinin Siber Güvenlik Sorunu Yaşamasının 5 Nedeni

Finansal hizmetler sunan şirketler, uzun süredir siber suçlular için popüler bir hedef konumunda bulunuyor. Siber güvenlikte dünya lideri olan ESET, uluslararası kurumların raporlarını ve siber güvenlik risklerini inceleyerek finans şirketlerinin siber güvenlik sorunu yaşamalarının nedenlerini inceledi.