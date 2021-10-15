Firefox Cephesi, Google'ın Yeni Gizlilik Planlarından Pek Memnun Değil!

Mozilla CTO'su Eric Rescorla, Google'ın kullanıcıların bıraktığı izleri kısıtlamaya yönelik "Gizlilik Bütçesi" önerisiyle ilgili bazı endişelerini dile getirdi.
Tarayıcı üzerinden kullanıcı bilgilerine erişim, kullanıcıların tarayıcıları ve ağ bağlantıları aracılığıyla web sunucularına sunduğu çeşitli veri noktalarının toplanmasını içeren bir çevrimiçi izleme tekniği. Bu veri noktaları – HTTP başlık nitelikleri, JavaScript aracılığıyla kullanılabilen yazılım ve donanım nitelikleri ve kurulu eklentiler gibi diğer ayrıntılar – farklı web sitelerinde insanları izlemek için kullanılabilecek benzersiz tanımlayıcıların oluşturulmasını sağlıyor.
Google, daha kapsamlı bir güvenlik ve platform revizyonunun parçası olarak , Privacy Budget (Gizlilik Bütçesi) adlı tarayıcı iz takibine (ya da parmak izi takibine) karşı önerilen bir savunmayı içeren Privacy Sandbox girişimini 2019'da duyurmuştu. Gizlilik Bütçesi, IP adresi koruması gibi gizlilik iyileştirmeleriyle birlikte, tarayıcı parmak izi yüzeyini (mevcut veri noktalarının sayısını) azaltarak web kullanıcılarının gizliliğini artırmayı amaçlıyor.
Ancak Rescola'ya göre, Google'ın Gizlilik Bütçesini tehdit eden birkaç önemli konu var.
Bunlardan birincisi, hesaplamaların zor olması ve muhtemelen değişkenlik göstermesi. Çünkü ölçülen tüm değerlerin aynı bilgi içeriğine sahip olmadığı iddia ediliyor. Örneğin, bir kişinin Chrome kullandığını bilmenin pek bir değeri yok, zira Chrome'u çok sayıda insan kullanıyor, ancak birinin Tor (veya Firefox) kullandığını bilmek, onları çok daha küçük bir insan grubuna yerleştiriyor.
Rescorla, "Gizlilik Bütçesi fikri, bu tür siteler arası izlemeyi önlemeyi amaçlıyor, ancak oluşumun kendisi hem manipüle edilebilen hem de okunabilen bir durum olduğundan, siteler arası izleme için kullanılabilir" diyor.
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