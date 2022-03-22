Firefox, Chrome ve Edge'dan 2 Yıl Sonra AV1'e "Tamam" Demeye Hazırlanıyor

Bugzilla'daki bir gönderide yapılan güncellemeye göre Mozilla Vakfı. sonunda AV1 video formatı için donanım hızlandırmayı desteklemeye hazırlanıyor. Geliştiriciler, 3 Mayıs 2022'de gelmesi planlanan Firefox 100 sürümünde gelişmiş AV1 desteği uygulamayı planlıyor.
AV1 videolarına donanım hızlandırma seçeneği eklemek son kullanıcılara birçok avantaj getiriyor. Alliance for Open Media tarafından geliştirilen bu standart 2018 mart ayında kullanıma açılmıştı ve H.264 ve VP9 standartlarından daha iyi video sıkıştırma sunuyor. AV1 video işlemlerini yazılımdan alıp donanıma vermek hem verimliliği artırıyor hem de enerji kullanımını düşünüyor. Bu, laptop ve tabletler için daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.
Google ve Microsoft, 2020'nin sonlarında Chrome ve Edge'de donanım hızlandırmalı AV1 desteği vermeye başladıklarını zaten duyurmuştu. Mozilla ise Firefox'ta geliştirilmiş AV1 desteği sunmak için acele etmedi.
Firefox aslında bunu kolayca yapabilirdi, ancak belli nedenlerden dolayı beklemiş olmalı. Donanım hızlandırmalı AV1 videosu, Windows 10 yüklü herhangi bir bilgisayara sonradan ekleyebileceğiniz bir şey değil ve yeni ve güçlü donanıma sahip bir bilgisayar gerektiriyor.
Mozilla bundan birkaç ay önce PC'lerin sadece yüzde 2'sinin bu standartları tam olarak uyduğunu açıklamıştı. Ve AV1 donanım hızlandırmasının Mozilla Vakfının öncelikleri arasında olmadığını söylemişti. Şimdi ise devir değişti, Firefox da Edge ve Chrome'un ayak izlerini takip edeceğini resmi olarak duyurmuş oldu..
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