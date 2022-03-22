Firefox, Chrome ve Edge'dan 2 Yıl Sonra AV1'e "Tamam" Demeye Hazırlanıyor

Chrome ve Edge'den iki yıl sonra, Firefox da nihayet AV1 donanım hızlandırmayı desteklemeye başlayacağını duyurdu.

Firefox'a AV1 desteği geliyor

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