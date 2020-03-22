Firefox, "Eski Bir Dosta" Veda Etmeye Hazırlanıyor

Mozilla, Firefox web tarayıcısının yakın gelecekteki sürümlerinden birinde FTP protokolü desteğini çekecek. Protokol için desteğin çekilmesi ardından kullanıcılar Firefox üzerinde FTP aracılığı ile dosya indiremeyecek veya FTP bağlantıları ve dosyaları içeren içerikleri görüntüleyemeyecek.
Bu kararın en büyük sebebi ise güvenlik gibi gözüküyor. Firefox yazılım mühendisi Novotny'nin söylediğine göre FTP protokolü güvenli değil ve kaynakları indirmek için HTTPS yerine tercih edilmesi için hiçbir geçerli sebep bulunmuyor. Ayrıca FTP kodunun bir kısmının çok eski olması, güvensiz olmasının yanı sıra kontrol edilmesini de zorlaştırıyor ve geçmişte de pek çok güvenlik açığı bulunmuş durumda.
Mühendisin söylediğine göre, şu anda Haziran yayımı için planlanan Firefox 77, FTP protokolü için desteği durduracak ilk sürüm olacak. Potansiyel olarak sorunlu protokolü kullanmaya kararlı olan kişiler ise about:config sayfasından ayar değiştirerek bu seçeneği kullanmaya devam edebilecekler; en azından bir süre için...
Tahmin edilebileceği gibi bakımı sürdürülmeyen özelliği Firefox üzerinde uzun bir süre boyunca bulundurmak güvenli olmayacaktır ve bu yüzden de firma, 2021'in başına kadar FTP desteği ile ilgili tüm kodları tarayıcıdan çıkartmayı planlıyor. Novotny'nin söylediğine göre o tarihten itibaren FTP desteğini tekrar aktif etmek için hiçbir yol bulunmayacak.
Geçtiğimiz yıl Google da, Chrome 82 itibariyle FTP desteğini kaldıracağını açıklamıştı.
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