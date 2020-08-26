Firefox Güncellemesi Sorunlara Yol Açtı; Kullanıcılardan Tepki Aldı

Firefox'un güncellenen Android sürümü, ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle birçok homurdanmaya yol açtı. 20 Ağustos'ta cihazlara dağıtılmaya başlanan Firefox 79, bir dizi sorun ve beklenmedik bir arayüz değişikliğiyle geldi.
Sorunlar karşısında canı sıkılan kullanıcılar, Mozilla'nın pek hoşuna gitmeyecek de olsa uygulamanın Play Store sayfasına giderek, tarayıcının geri düğmesinin belirsiz olduğunu, eklenti desteğinin yetersizliğini dile getirerek olumsuz yorumlar bıraktılar. Bir kullanıcı, güncelleme için "şimdiye kadar gördüğüm en kötü 'yükseltme'" derken bir başkası, şöyle söyledi: "Firefox'u Firefox olduğundan beri kullanıyorum. Dün Android'deki güncellemeden beri kararsız kale geldi - birkaç dakikada bir çöküyor."
Şikayet eden kullancıların sayısı daha çok olsa da, arayüzdeki değişiklikleri memnuniyetle karşıladığı gözlenen kullanıcılara da rastlamak mümkün.
Mozilla'dan bir yetkili, sorunlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta, belirsiz bir cevap verdi ve şunları söyledi:
"Tamamen yeni bir ürünü geniş bir kullanıcı grubuna sunmak karmaşık bir süreçtir ve çok hızlı yapıldığında hemen sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, kullanıcılara olumlu bir geçiş deneyimi sağlamak için yeni Android için Firefox'u aşamalı olarak kullanıma sunmaya karar verdik."
"Firefox'ta amacımız, kullanıcıların modern, hızlı ve güvenli bir göz atma deneyiminin tüm avantajlarından yararlanırken çevrimiçi deneyimlerini kontrol etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, Android için Firefox'u şimdiye kadarki en özel mobil Firefox olacak şekilde yeniledik."
Mozilla, geçtiğimiz günlerde 250 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.
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