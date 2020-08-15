Koronavirüs Salgını, Firefox'un Mimarı Mozilla'yı da Vurdu

Mozilla Corporation'ın iş gücü, Koronavirüs salgınından etkileniyor. Firma, organizasyonu yeniden yapılandırmakta olduğunu ve bu değişimin bir parçası olarak 250 çalışanın işine son verileceğini duyurdu.
CEO Mitchell Baker, firma içi bir mesajla çalışanlara firmanın COVID-19 öncesinde 2020 için planının "artık uygulanamaz" olduğunu söyledi. Bunun sonucu olarak da Mozilla odağını "yeni ürün geliştirme ve ilk tercih pazar aktiviteleri" olarak değiştiriyor. Ayrıca 60 çalışanın da farklı ekiplere geçmesi gerekecek ve Mozilla Taipei, Tayvan'daki çalışmalarını kapatıyor.
Etkilenen çalışanlar yıl sonuna kadar en azından tam maaşlarına denk işten ayrılma ücreti alacaklar. Ayrıca firma tarafından daha önce belirlenmiş olan kişisel performans bonuslarını da alacaklar. Bunların yanı sıra Mozilla, mümkün olduğunca fazla çalışanın yeni iş bulmasına da yardımcı olacak.
Mozilla yeni yapısını devreye sokarken çeşitli öncelik alanlarını da tanıttı ve bu öncelik alanlarının içinde farklılaştırılmış kullanıcı deneyimi ile Firefox üzerinde temel tarayıcı büyümesine odaklanmak yer alıyor. Bunun anlamı geliştirici araçlarına, dahili araçlamaya ve platform özelliği gelişimine daha az yatırım yapmanın yanı sıra yan güvenlik ve gizlilik ürünlerini Yeni Ürünler ve Çalışmalar ekibine aktarmak oluyor.
Mozilla'nın yatırım yaptığı yeni ürünlerin arasında ise Pocket, Hubs, VPN, Web Assembly ve gizlilik ürünleri bulunuyor. Ayrıca bu yeni çabalar için yeni bir tasarım ve UX ekibi ve Mozilla'nın platformlarına makine öğrenimi özelliklerini dahil etmek için de yeni bir ekip kurulacak.
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