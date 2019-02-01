Firefox Reference Browser Yeni Tasarımla Geliyor
Mozilla'nın Test Pilot programının yerini alacak yeni test platformu ortaya çıktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Mozilla, test ettiği yeni özelliklerini test amaçlarıyla topluluklara sunan Test Pilot programını sonlandırdı. Firefox tarayıcınızla Test Pilot resmi internet sayfasını ziyaret ettiğiniz takdirde Test Pilot eklentisi tarayıcınızdan otomatik olarak kaldırılacak ancak daha önce yüklediğiniz birçok Test Pilot eklentisini kullanmaya devam edebileceksiniz.
Ancak bu gelişme, organizasyonun topluluğa açık test sürümleri yayınlamaktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Mozilla, geçtiğimiz gün Reference Browser isimli yeni bir Android uygulamasını tanıttı.
Reference Browser; GeckoView, Glean ve başka birçok yeni Mozilla altyapısını tek bir tarayıcı yapısında birleştiren bir uygulama. Ancak bu yapı, yeni bir ürünün test sürümü değil. Mozilla, Reference Browser uygulamasını ileri zamanda bir ürün olarak kullanıcılara sunma niyetinde değil, gönüllü internet organizasyonu bunun yerine internet tarayıcısını geliştirebilecek yeni yapıları birbirleriyle etkileşebilecekleri tek bir uygulama ortamında test etmek istiyor; bu sayede bazı özellikler Mozilla'nın ürünlerinde uyumluluk kaygısı yaşanmadan yerlerini alabilecek. Reference Browser, bu özelliklerin test edildiği bir ortam olarak kalmaya devam edecek.
Uygulama şu için sadece Android işletim sistemi için geliştiriliyor ve uygulamanın odağı mobil cihazlar olacak. Eğer test sürecinin bir parçası olmak isterseniz yapmanız gereken şey Mozilla'nın test için hazırladığı Google Grubu'na katılmak ve gruba katılımınız tamamlandıktan sonra uygulamanın Play Store linkini takip ederek Nightly yapısını indirmek. Yapıda rastladığınız tüm hataları projenin GitHub sayfasına raporlayabileceksiniz ve uygulamada varsayılan olarak kullanım bilgileriniz Mozilla'ya iletiliyor olacak. Ancak kullanım verilerinizi paylaşmak istemezseniz, uygulamanın ayarlar kısmında bu telemetri özelliğini kapatmanıza da olanak sağlanıyor.
Uygulama, şu safhada birçok özellikten yoksun olabilir ancak birçok temel işlevin tarayıcıda bulunduğunu da söyleyebiliriz. Tarayıcının tasarımında ise birkaç temel değişiklik mevcut: Adres çubuğu daha kolay erişim için ekranın altında konumlanıyor, gizli gezinti özelliği halihazırda mevcut ve hem normal hem de gizli gezinti sekmeleri için takip korumasını etkinleştirebiliyorsunuz. Tarayıcıda ayrıca Firefox hesapları için yeni bir arayüz de bulunuyor. Eğer Mozilla'nın tarayıcı geliştirme sürecinin bir parçası olmak istiyorsanız, bu uygulamayı denemenizi tavsiye ederiz
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