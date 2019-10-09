Firefox, Sonunda "Kiosk Modu"na Kavuşuyor
Tam 18 yıldır Firefox'a eklenmesi için talep yağan bu işlev, nihayet Firefox 71 ile geliyor!
Mozilla, yıllar önce (tam olarak 18 yıl) istenen Kiosk modunu web tarayıcısına ekledi. Yeni işlev, Firefox'u '--kiosk' komut satırı parametresiyle başlatarak kullanıcıların işletim sisteminin diğer bölümlerine ulaşmasını engelliyor.
Kiosk modundaki Firefox, menü çubuğu, içerik menüsü gibi işlevlere erişimi kaldırırken klavye erişimini kısıtlıyor, tam ekrana geçmeyi sağlayan F11'i devre dışı bırakıyor. Bu değişiklikler, kütüphane, mağaza gibi yerlerdeki kullanıcıların Kiosk modunu kolayca terk etmesini zorlaştırıyor.
Firefox'un Kiosk modu için şu an sunduğu işlevler, Google Chrome'daki Kiosk moduyla eşit seviyede. Kiosk modunda daha sonra yapılacak bir güncelleme ise Firefox'a özel işlevlerin eklenmesini sağlayacak.
Kiosk modunu etkinleştirmek için en son Nightly güncellemesini indirmeniz ve yeni bir Firefox kısayolu oluşturup, Hedef bölümünde dosya adresinin sonuna --kiosk eklemeniz gerekiyor. Tarayıcıyı açtığınızda bir web sayfasının açılmasını istiyorsanız örneğin --kiosk https://duckduckgo.com yazabilirsiniz.
--kiosk -printing parametrelerini kullanmanız halinde Ctrl+P ile yazıcı iletişim kutusunun açılmasına engel olabiliyorsunuz. Kiosk oturumunu kapatmak için Alt+F4'e basmak yeterli oluyor. 3 Aralık'ta yayınlanması planlanan Firefox 71'in Kiosk moduyla gelmesi bekleniyor.
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