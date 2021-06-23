Fitoterapi Bitkilerle Tedavi Nedir?

2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından GETAT yönetmeliği yayınlandıktan, yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği yayınlandıktan sonra tıp doktorları bu alanda eğitim almaya başladı. Peki, Fitoterapi nedir?