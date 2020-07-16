Fiyatı 2500 ile 3.000 TL arasında 8 iyi telefon

Ufak bir servet karşılığında satılan amiral gemilerine alternatif olacak, uygun fiyatlı bir telefon mu arıyorsunuz? Bu yazımızda fiyatı 2.500 ile 3.000 TL arasında olan 8 iyi telefonu seçtik. İşte 'hangi telefonu alabilirim' diyenler için 8 iyi seçenek.