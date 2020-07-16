Fiyatı 2500 ile 3.000 TL arasında 8 iyi telefon

Akıllı telefon satın alırken, iyi bir deneyim elde etmek için kendimizi amiral gemisi alma baskısı altında hissettiğimiz günler çok gerilerde kaldı. Bugünkü orta seviye, hatta "bütçe dostu" sınıfındaki telefonlar bile, doğru seçimi yaptığınız takdirde oldukça iyiler. Bu yazımızda fiyatı 2.500 ile 3.000 TL arasında olan, piyasada bulmakta zorlanmayacağınız 8 iyi telefonu seçtik. Bütçeniz kısıtlıysa veya bir telefona vereceğiniz parayı kontrol altında tutmak istiyorsanız, aşağıdaki uygun fiyatlı telefonlardan biri, size göre olabilir.
Samsung Galaxy M31 2020
6,4 inç Super AMOLED ekranıyla dikkakt çeken Galaxy M31'in önünde 32MP, arka tarafında ise 64MP ana kamera, beraberinde 5MP ve 8MP kameralar ve bir derinlik sensörü bulunuyor. 2,3GHz sekiz çekirdekli işlemcisiyle yüksek performans sunan cihazda 6GB RAM, bu gücü destekleyecek 6.000mAh kapasiteli bir pil mevcut. FM radyo desteği bulunan ve Android 10 ile gelen Galaxy M31, 3,5mm kulaklık girişini koruyan telefonlardan.
Fiyatı: 2.900 TL
Xiaomi Redmi Note 9
6,5 inç 1080 x 2340 piksel IPS LCD ekranla gelen Redmi Note 9, hızlı MediaTek Helio G85 işlemcisi, dörtlü arka kamerası ve iyi pil ömrüyle dikkat çekiyor. 3,5mm kulaklık girişine sahip olan telefonda 4GB RAM bulunuyor.
Listemizdeki birçok telefonun aksine Android 10 ile gelen Redmi Note 9, 5.000mAh gücünde bir pile sahip.
Fiyatı: 2.560 TL (128GB'lık model)
Samsung Galaxy A21s
6,5 inç 720x1600 ekranla gelen Galaxy A21s, 64GB'lık depolama alanını bir microSD kartıyla genişletmenize izin veriyor. Cihazın arka yüzünde 48MP f/2,0, 8MP ultra geniş ve 2MP derinlik kamerası bulunurken, önde 13MP'lik bir f/2,2 kamera yer alıyor. 5.000mAh pille gelen telefon, 15W hızlı şarj desteği sunuyor ve Android'in yayınlanan son sürümü Android 10 ile geliyor.
Fiyatı: 2890 TL (64GB)
Oppo Realme 5 Pro
6,3 inç 1080 x 2340 piksel IPS ekrana sahip olan Realme 5 Pro, dörtlü arka kamerası ve damla şekilli çentik içerisinde bulunan 16MP ön kamerasıyla dikkat çekiyor. 4GB RAM'e sahip cihaz, Android 9 ile geliyor.
Fiyat: 2.870 TL (128GB)
Huawei Mate 20 Lite
Yapay zeka destekli kamerası ile başarılı kareler yakalamanıza izin veren Mate 20 Lite, belki düşük ışıkta müthiş bir perormans sunmuyor ancak 6,3 inçlik IPS LCD 1080x2340 iyi bir ekranla geliyor. Performansını yeterli bulduğumuz cihazın tasarımı da gayet şık. Ön yüzünde çentikli bir tasarıma sahip olan telefonda 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor.
Diğer özellikleri arasında 4GB RAM, microSD desteği ve 3750mAh pil var.
Fiyat: 2.750 TL (64GB)
TCL Plex
TCL Plex'in 6,53 inç IPS LCD ekranı, 1080 × 2340 piksel çözünürlük sunuyor. 38MP, 16MP ve 2MP arka kameralarla gelen telefonda 24MP'lik bir ön kamera mevcut. İşlemci olarak Snapdragon 675'i tercih eden TCL Plex, 6GB RAM ile geliyor ve NFC, microSD yuvası, Android 9 gibi özelliklere sahip.
Fiyatı: 2.750 TL (128GB)
Huawei P40 Lite E
Android 9 ile gelen Huawei P40 Lite E, 6,39 inç IPS LCD teknolojisini kullanan bir ekrana sahip. 48 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera sistemiyle gelen cihaz, yapay zekanın da desteğiyle ideal bir kamera performansı sunuyor. Düşük ışıkta en üst modeller ile kıyaslanmasa da, bu alanda benzer seviyedeki telefonlardan daha iyi.
Huawei P40 Lite E'nin diğer özellikleri arasında 4GB RAM, 4.000mAh pil, parmak izi sensörü, microSD desteği ve cihazı iki saatte şarj edebilen 10W şarj cihazı var.
Fiyatı: 2.800 TL
Honor Play
Honor Play, telefonda oyun oynamak isteyen ancak bütçesi amiral gemilerine yetmeyenler için harika bir telefon. 6,3 inç IPS LCD ekranla gelen cihaz, sekiz çekirdekli Hisilicon Kirin 970 yonga setiyle geliyor. 4GB RAM'e sahip cihazda 16MP ön ve 16MP + 2MP arka kamera bulunuyor.
Fiyatı: 2.795 TL (64GB depolama, 4GB RAM)
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