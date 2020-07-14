Fotoğraf için sahte demişlerdi! İnsan boyutunda yarasayı tekrar görüntüledi

Dev yarasanın fotoğrafını görenler şoke oldu. Neredeyse bir insan boyutlarında olduğu düşünülen yarasanın boyutları aslında ne kadar? Dev altın taçlı uçan tilki tehlikeli mi? İşte yanıtı...

İnsan boyutunda yarasa şaşırttı! Dev yarasanın boyutları ne kadar?

Yarasalar ilginç canlılardır. Toplamda 1.400 türü olan yarasaların dünyanın farklı yerlerinde çok sevimli görünenleri de var, dehşete düşürenleri de...

Son zamanlarda insanların sosyal medyada paylaştığı bir yarasa görüntüsü herkesi korkutmuş görünüyor. İnsan boyutlarındaki bu yarasa, dev altın taçlı uçan tilki olarak biliniyor. Bu tür dünyanın en büyük yarasalarından biri.

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Sahte Olduğu Düşünüldü

Birçok kişi anında fotoğrafı sahte olarak nitelendirdi. İnternette görülen her şeye inanmamak iyi bir fikir ancak denetçiler bunun gerçek olduğunu doğruladı.

Aynı yarasanın başka bir fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra, gerçekte nasıl göründüğü netleşti.

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Dev Yarasanın Boyutları Ne Kadar?

Uçan tilkilerin kanat genişliği 5 metre (1,5 metre) ve gövdeleri 27 ila 32 cm uzunluğundadır. Yani kanatlarını açtığında bir insan boyuna yaklaşabilir ancak kanatsız hali bir insan boyutunda değil.

Dev altın taçlı uçan tilki türü ormansızlaşma, kaçak avlanma gibi nedenlerden dolayı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Dev Yarasa Tehlikeli mi?

Boyutu nedeniyle korkutucu görünebilen bu yarasa aslında oldukça zararsız canlılardan biri. Tamamen otçul olan dev yarasa, genellikle incir ve yaprak yiyerek besleniyor.

Büyük uçan tilkiler Endonezya, Malezya, Çin, Myanmar, Filipinler, Singapur, Vietnam, Doğu Timor ve Tayland'da yaşayan türlerdir. Fotoğraftaki viral olan yarasa Filipinler'de kameralara yakalandı.

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