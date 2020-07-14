Fotoğraf için sahte demişlerdi! İnsan boyutunda yarasayı tekrar görüntüledi

Dev yarasanın fotoğrafını görenler şoke oldu. Neredeyse bir insan boyutlarında olduğu düşünülen yarasanın boyutları aslında ne kadar? Dev altın taçlı uçan tilki tehlikeli mi? İşte yanıtı...