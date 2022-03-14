Flört Uygulaması Tinder, Ukraynalı Mültecilerin Umudu Oldu

Ukraynalı mültecilere hiç beklemedikleri bir yerden yardım geldi: Flört uygulaması Tinder...

  • Levent Öztürk
Ukraynalı mültecilere Tinder yardımı...
Kai Pfaffenbach / Reuters

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