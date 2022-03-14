Flört Uygulaması Tinder, Ukraynalı Mültecilerin Umudu Oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana, 2,5 milyondan fazla insan ülkeden kaçarak Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük mülteci krizini oluşturdu. Romanya gibi komşu ülkelerde sığınak bulmaya çalışan bazı Ukraynalı mülteciler, yardım için beklenmedik bir yere döndüler: Tinder.
New York Times, bu kişilerden biri olan Anastasia Tischchenko'nun hikayesini anlatıyor. O ve arkadaşı Natalia Masechko, Lviv'in güneyinde, batı Ukrayna'da bulunan yaklaşık 230.000 nüfuslu Ivano-Frankivsk'teki evlerinden kaçtıklarında, yaşadıkları durumu flört uygulamasında yazdılar.
Tischchenko, The Times'a "Dünyada pek çok dürüst insan olduğunu düşünüyorum ve bunların bazıları Tinder'da" dedi. Görünene göre haklıydı da. Aralarında Tischchenko ve Masechko'yu, Ukrayna'nın güney sınırındaki bir Romanya şehri olan Siret'te yatabilecekleri bir manastır bulan bir arkadaşının arkadaşıyla temasa geçiren bir adam da dahil olmak üzere, birkaç kişi yardım önerisinde bulundu. Siret'te kaldıktan sonra, Tischchenko Polonya'ya gitti, arkadaşı Masechko ise bir sonraki mülteci dalgasına yardım etmek için Romanya'da kaldı.
Savaşın kendisi gibi, mülteci krizi de son günlerde kritik bir dönüm noktasına geldi. Cuma günü, Polonya'nın en büyük iki şehri Varşova ve Krakow'daki yetkililer, çatışmanın ardından gelen tüm insanları ağırlamak için mücadele ettiklerini açıkladı. Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, "durum her geçen gün daha da zorlaşıyor" diye uyardı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş nedeniyle 4 milyon kadar insanın Ukrayna'dan kaçabileceğini düşünüyor.
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