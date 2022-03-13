Ukrayna'dan Uydu Görüntüleri, Savaşın Yıkımını Gözler Önüne Seriyor

Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde Çarşamba sabahı çekilen uydu görüntüleri, şehir içindeki ve çevresindeki apartmanlar, evler, mağazalar, alışveriş merkezleri ve diğer sivil yapılarda büyük hasar olduğunu gösteriyor.
Rusya, ülkeden kaçan 2 milyon Ukraynalıyı mülteci durumuna düşüren bir hamleyle 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy bunu "bütün Avrupa'ya karşı bir savaş" olarak nitelendirdi ve ABD, AB ve İngiltere, bazı ülke ve firmalar doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik olmak üzere Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguladı.
BBC'nin söylediğine göre Maxar, dünyayı gözlemleyen uydularından alınan, günün ilerleyen saatlerinde bir doğum hastanesinin de vurulduğu şehrin öncesi ve sonrası çekimlerini gösteren görüntüleri paylaştı. Soldaki fotoğraflar 21 Haziran'a, sağdaki fotoğraflar ise 9 Mart'a ait.
Ticari uydu operatörü tarafından çekilen fotoğraflar, alışveriş alanlarını, yüksek apartmanları ve bombalama ile kökten dönüştürülmüş yerleşim mahallelerini gösteriyor. Aşağıdaki yeni görüntüler, yanmış toprak ve sivil tesislerin üzerine çöken çatıları gösteriyor.
Günün ilerleyen saatlerinde bombalandığı bildirilen Mariupol'daki doğum hastanesinden görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, öfke ve kınama çekti. Rus hükümeti, tesisin boş olduğunu ve enkazı tahliye ederken fotoğraflanan hamile kadınların aktörler olduğunu iddia etti, ancak geçen hafta hastaneden Facebook'taki sosyal medya paylaşımları, çalışmaya devam etmek için yakıt ve diğer malzemeler için yardım istiyordu. Maxar, saldırıdan önce hastanenin bu görüntüsünü çekti:
Daha sonra Ukrayna ordusu hamile kadınlar tesisten tahliye edilirken olay yerinin görüntülerini yayınladı. AP'ye göre Mariupol belediye meclisi, hastaneye düzenlenen saldırıda biri çocuk üç kişiyi öldürüldüğünü söyledi. ABD'li bir yetkilinin CBS'ye verdiği demece göre, 3.000'den fazla Rus askerinin ve buna benzer sayıda Ukraynalı sivil ve askerin savaşta şimdiye kadar öldüğü düşünülüyor.
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