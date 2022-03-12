Call of Duty: Warzone, Android ve iOS'a Geliyor!

Ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone, yakında mobil bir sürüme sahip olacak. Oyunun yayıncısı Activision, bir tweet'te yeni mobil roller için çalışacak çalışanları bünyesine katmakta olduğunu duyurdu.
Yakında çıkacak olan Warzone, Call of Duty: Mobile'ın 2019'da piyasaya sürülmesinin ardından mobil için uyarlanan ikinci CoD oyunu olacak. Warzone hayranları muhtemelen geçtiğimiz ay yayınlanan 2. Sezon'un keyfini çıkarmaya devam ediyordur. Tom Henderson, oyunun mobil oyunlar için bir test platformu olan Playtest Cloud'a zaten eklendiğini belirtse de, yeni mobil oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Mobil oyunların hayranları Activision evreninden daha fazlasını bekleyebilir. Diablo Immortal'ın mobil sürümü test aşamasında ve bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Microsoft'un 2023 mali yılında tamamlanması beklenen Activision Blizzard'ı satın alması, Microsoft'a Activision'ın son derece başarılı mobil oyun işinin kontrolünü verecek.
Santa Monica merkezli yayıncı, şirket için çalkantılı bir dönemde Warzone mobil oyunu ile yeni müşteriler çekmeyi amaçlıyor. Activision, cinsel taciz iddiaları nedeniyle davalarla karşı karşıya ve suçlu olduğunu düşündüğü düzinelerce çalışanını işten çıkardı veya disiplin cezaları verdi. Orijinal Warzone'un arkasındaki Wisconsin merkezli Activision stüdyosu olan Raven Software'deki QA test uzmanları da kısa süre önce sendikalaştı. Activision'ın işe aldığı yeni mobil rollerin çoğu, Santa Monica'daki şirket içi mobil oyun stüdyosu Activision Mobile'da veya Barselona, İspanya'daki bir Activision stüdyosu olan Digital Legends'da görev yapacak.
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