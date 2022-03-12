Call of Duty: Warzone, Android ve iOS'a Geliyor!

Call of Duty: Warzone sonunda mobile de geliyor. Android ve iOS kullanıcıları, çok yakında oyunu cihazlarında oynayabilecek.

  • Levent Öztürk
Call of Duty: Warzone, Android ve iOS'a Geliyor!

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