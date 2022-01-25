Format Atsanız Bile PC'nizden Silemeyeceğiniz Kötü Amaçlı Yazılım!

Kaspersky araştırmacıları, format atılsa bile bilgisayardan silinemeyen tehlikeli bir kötü amaçlı yazılım keşfettiklerini duyurdular. MoonBounce isimli yazılım, anti virüs yazılımlarından da kolaylıkla kaçabiliyor!

  • Levent Öztürk
Formattan bile kaçan zararlı: MoonBounce...

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