Fukushima'daki Sızıntı Sorunu Korkutmaya Devam Ediyor

Fukushima nükleer santralinde yaşanan sızıntı sorunu henüz tamamen sonuçlanmış değil; peki uzmanlar ne yapmayı planlıyor?

11 Ağustos 2020 13:00

Levent Öztürk