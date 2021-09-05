Galatasaray'dan NFT Hamlesi

Galatasaray, Türkiye'nin ilk Spor Kulübü NFT koleksiyonunu arz ediyor.

Galatasaray'dan NFT Hamlesi

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