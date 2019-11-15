Galaxy A51'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung'un 2020 yılı için hazırladığı ilk Galaxy A modelleri olacak olan Galaxy A51, bir süredir arka arkaya yeni sızıntılarla gündeme geliyor. Daha önce "L" şeklinde bir kamera dizilimi olacağına yönelik söylentiler çıkan, ardından ise ortaya çıkan görsellerle bunu doğrulayan telefon, render görüntüleriyle de halihazırdaki modellerle benzer tasarım çizgisini paylaşacağını gösteriyor.
Galaxy A51, her ne kadar arkasında yer alan 4'lü kamera kurulumun yerleşimi nedeniyle "L" şeklinde bir kamera deseniyle anılsa da, aslında ayrılmış bu kamera bölümü halihazırda Galaxy M30s modelini andırıyor. Galaxy A51'in ön yüzünde de dikkat çekici bir değişiklik bulunmuyor. Ekrandaki delik dışında...
Ekranında tıpkı Galaxy Note 10 modeli gibi kamera için delik bulunduracak olan Galaxy A51, Galaxy A serisinde bu yöntemi kullanacak olan ilk model olacak. Samsung'un diğer Galaxy A modellerinde daha çok damla şeklinde çentikli bir tasarımı benimsediğini biliyoruz. Ancak Galaxy A51 ile bu değişecek gibi duruyor. Bu arada Galaxy A51, yine Samsung'un sonsuz ekran tasarımını benimseyecek.
Gelecek günlerde Galaxy A51 hakkında daha fazla sızıntı görmeyi bekliyoruz. Samsung, şu ana kadar bu telefonun ne zaman tanıtılacağına ilişkin bir bilgi paylaşmış değil. Ancak çok gecikmeyeceğini düşünüyoruz.
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