Galaxy A52 ve Galaxy A72, Bu Kez Doğrudan Samsung Tarafından Sızdırıldı

Samsung'un sıradaki A serisi telefonları Galaxy A52 ve Galaxy A72, ilk kez "resmi olarak" sızdı. Samsung sitesinde ortaya çıkan görseller, telefonların nasıl görüneceğini çok net ortaya koyuyor.