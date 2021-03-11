Galaxy A52 ve Galaxy A72 İçin Beklenen Tarih Resmi Olarak Açıklandı

Samsung'un merakla beklenen yeni telefonları Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin ne zaman tanıtılacağı, Koreli dev tarafından resmi olarak duyuruldu.

Samsung, beklenen tarihi açıklandı

Samsung'un büyük merakla beklenen, gelen sızıntıların ardından büyük heyecan yaratan yeni A serisi telefonlarının, yani Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin ne zaman tanıtılacağı resmi olarak duyuruldu. Samsung, Galaxy Awesome adını verdiği tanıtım etkinliğinin, 17 Mart 2021 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Etkinlik doğal olarak yine çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Samsung'un YouTube kanalından ve resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Tanıtım için hazırlanan kısa videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Galaxy Awesome Unpacked Official InvitationGalaxy Awesome Unpacked Official Invitation
The moment of awesome we’ve all been waiting for: Unpacked, March 17, 2021. #SamsungUnpacked

Her iki telefonun da, geçen senenin modelleri olan A51 ve A71'in çok ötesine geçmesi bekleniyor. Hem 4G, hem de 5G modellerinin satışa sunulması beklenen iki telefon, orta segmente üst seviye özellikler getirebilir.

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Galaxy A52 ve Galaxy A72 İçin Beklenen Tarih Resmi Olarak Açıklandı

 

 