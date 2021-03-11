Galaxy A52 ve Galaxy A72 İçin Beklenen Tarih Resmi Olarak Açıklandı

Samsung'un büyük merakla beklenen, gelen sızıntıların ardından büyük heyecan yaratan yeni A serisi telefonlarının, yani Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin ne zaman tanıtılacağı resmi olarak duyuruldu. Samsung, Galaxy Awesome adını verdiği tanıtım etkinliğinin, 17 Mart 2021 tarihinde yapılacağını açıkladı.
Etkinlik doğal olarak yine çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Samsung'un YouTube kanalından ve resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Tanıtım için hazırlanan kısa videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
Her iki telefonun da, geçen senenin modelleri olan A51 ve A71'in çok ötesine geçmesi bekleniyor. Hem 4G, hem de 5G modellerinin satışa sunulması beklenen iki telefon, orta segmente üst seviye özellikler getirebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın