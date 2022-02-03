Galaxy A53 5G'ye Ait Olduğu İddia Edilen Gerçek Görüntüler Sızdırıldı!

Samsung Galaxy A53 5G'ye ait olduğu iddia edilen resmi görüntüler internete sızdırıldı. Bu görüntülere göre telefon, bir önceki model A52'den çok da farklı görünmeyecek.

  • Levent Öztürk
Galaxy A53 5G resmi görüntüleri sızdırıldı!

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