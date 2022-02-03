Galaxy A53 5G'ye Ait Olduğu İddia Edilen Gerçek Görüntüler Sızdırıldı!

Galaxy A53 5G, kendisinden önce gelen Galaxy A52'nin geçtiğimiz yıl şirket adına büyük bir başarı yakaladığı için yılın en çok beklenen Samsung telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Galaxy A53 5G için beklentiler oldukça yüksek ve şu ana kadar sızdırılan bilgilere göre telefon, bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmayacak.
İşte bu Galaxy A53 5G'e ait olduğu söylenen basın görselleri, kısa bir süre önce birkaç kamera detayıyla beraber WinFuture aracılığıyla internet üzerinde yayınlandı. Telefon, önceki sızıntılarda olduğu gibi görünüyor, ancak artık hayran yapımı görüntülere değil, resmi basın görüntülerine bakıyoruz.
Galaxy A53 5G, A52'nin tasarımından pek uzaklaşmıyor. Metal bir çerçeveye ve polikarbonat bir arka panele sahip. Her iki telefon da birbirine benziyor ve en göze çarpan fark kamera yuvasının tasarımında karşımıza çıkıyor. Galaxy A53 5G aynı sensör düzenine sahip ancak kamera yuvasının köşeleri daha yumuşak.
Samsung Galaxy A53 5G'de de dörtlü kamera düzeni bulunuyor. Birincil 64MP sensörü zaten bekleniyordu, ancak en son sızdırılan bilgilere göre bunun yanı sıra 12MP ultra geniş sensör, 5MP derinlik kamerası ve başka bir 5MP makro sensör de ana kameranın yanında yerini alacak.
Selfie kamerasının ise 32MP çözünürlüğe ulaşması bekleniyor. Bu yüzden genel olarak bakıldığında Galaxy A53 5G, kamera düzeninde önceki yıla göre büyük bir değişiklik yapmıyor gibi görünüyor.
Diğer özellikler arasında ise Exynos 1200 çip seti, 6,5 inçlik 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip Super AMOLED 120Hz ekran ve muhtemelen 25W şarj desteğine sahip olacak 5.000mAh pil bekleniyor.
Cihaz hakkındaki resmi duyurunun Mart ayından önce yapılması bekleniyor...
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