Samsung Galaxy Tab S8'in Özellikleri ve Fiyatı, Neredeyse Tamamen Sızdı!

Ardı ardına gelen Samsung Galaxy S22 sızıntılarının yanı sıra, beklenen yeni üst seviye tablet Samsung Galaxy Tab S8 serisinden de sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de yaklaşan tablete ait önemli bir sızıntı daha ortaya çıktı.
Sızıntı, bu konuda mükemmel bir geçmişe sahip olan Evan Blass'tan geliyor. Bu son sızıntıya göre Tab S8, 11 inç 1600 x 2560 LCD ekrana, 8.000 mAh pile, 253.8 x 165.3 x 6.3 mm boyutlarına ve 503 gram ağırlığa sahip olacak. Bu arada Samsung Galaxy Tab S8 Plus'ın 12.4 inç 1752 x 2800 AMOLED ekrana, 10.090mAh pile, 285 x 185 x 5.7mm boyutlarına ve 572g ağırlığa sahip olduğu söyleniyor.
Sırada 14,6 inç 1848 x 2960 AMOLED ekrana, 11.200 mAh pile, 326,4 x 208,6 x 6,3 mm boyutlarına ve 728 g ağırlığa sahip Samsung Galaxy Tab S8 Ultra var. Her üç tablet de 120Hz yenileme hızına, Snapdragon 8 Gen 1 çip setine, 45W şarja, genişletilebilir depolamaya ve kutuda bir S Pen kalemine sahip olacak.
Blass'ın bu konuda ne kadar güvenilir olduğu göz önüne alındığında, sızıntıların tamamının muhtemelen doğru olduğunu söyleyebiliriz.
Galaxy Tab S8 Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Bir başka önemli sızıntı kaynağı olan Roland Quandt ise, tabletlerin resmi fiyatlarının ne olduğunu açıklamış durumda. Bu sızıntı, standart Tab S8'in başlangıç fiyatını 749 Avrodan, Samsung Galaxy Tab S8 Plus'ın 949 Avrodan ve Galaxy Tab S8 Ultra'nın 1149 Avrodan başlayacağını gösteriyor.
Yukarıdaki fiyatlar 128 GB depolama ve 8 GB RAM yapılandırmasına sahip cihazlar için belirtilmiş. Ancak fiyatı artıran daha fazla belleğe ve 5G'ye sahip başka yapılandırmalar da bulunuyor.
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