Sıradaki Yeni iPhone, Android'in Bir Önemli Özelliğini Daha "Ödünç Alacak"

2021 yılının son bölümünde karşımıza çıkacak olan yeni iPhone hakkında yeni sızıntı ve iddialar var. Sızıntıları ile ünlü bir isim olan Max Weinbach tarafından ortaya atılan iddialar, yeni iPhone hakkında neredeyse her şeyi; hatta beklediğimizden de fazlasını açığa çıkartıyor.
Weinbach'ın en önemli iddiası, yeni iPhone'un iPhone 13 değil; iPhone 12S olarak adlandırılacağı. Aslında bunu bekliyorduk; Apple mühendislerinin 2021'i "S Yılı" olarak gördüklerini daha önce sizlerle paylaşmıştık.
Always on Display iPhone'lara Geliyor
Weinbach'ın önemli iddialarından biri de, yeni iPhone'un, ya da iPhone 12S'in, çok sayıda Android kullanıcısının yıllardır kullandığı bir özelliğe sahip olacağı yönünde. Bu özellik, Always on Display'den başkası değil. Aslında Apple, Apple Watch cihazlarında benzer bir özelliği zaten sunuyor ve iPhone'ların da neden halen AOD'ye sahip olmadığı bilinmiyor.
Neyse ki Weinbach'a göre AOD, nihayet iPhone'lara da geliyor. Apple'ın, saatinde olduğu gibi iPhone 12S'te de LPTO ekran kullanacağını söyleyen Weinbach, bu sayede AOD özelliğinin pili "sömürmeyeceğini" söylüyor. Ayrıca ekranın nihayet 120Hz tazele hızı sunacağı da iddialar arasında.
Max Weinbach'ın sızdırdığı diğer detaylar ise şu şekilde: Telefon, iPhone 12S, iPhone 12 ile aynı tasarım çizgilerini taşıyacak ama daha ince olacak. Çentik yine yerinde duracak; sadece yüksekliği biraz azalacak.
iPhone 12S'i görmemiz için daha aylar var. Bu yüzden pek çok yeni iddia ve söylenti duymaya devam edeceğimiz kesin. Ama AOD ve ekran özellikleri hakkında Weinbach'ın söylediklerini ciddiye almanızı öneririz; zira Weinbach çok sık yanılan bir isim değil.
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