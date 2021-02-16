Sıradaki Yeni iPhone, Android'in Bir Önemli Özelliğini Daha "Ödünç Alacak"

Bu yılın sonlarında tanıtılacak olan yeni iPhone'la ilgili yeni sızıntılar var. En önemli sızıntılar ise, yeni iPhone'un adı ve pek çok Android kullanıcısının yıllardır sahip olduğu özellikle ilgili.