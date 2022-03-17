Samsung, Galaxy A73 5G'yi ve Diğer Yeni Galaxy A Telefonlarını Tanıttı

Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyeleri olan Galaxy A73 5G'yi, Galaxy A53 5G'yi, Galaxy A33 5G'yi ve Galaxy A13'ü resmi olarak tanıttı. Galaxy A13 açık ara en ucuz modelken, Galaxy A73 sunduğu özelliklerle göz dolduruyor
Galaxy A73 Özellikleri
Seriye liderlik eden model Galaxy A73 5G, 6.7 inç'lik büyük bir Super AMOLED ekranla birlikte geliyor. f/2.2 diyaframa sahip 32 megapiksel ön kamera ekranın üstünde yine kendine ait deliğe yerleştirilmiş. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Ekran altı parmak izi sensörü telefondaki yerini alıyor.
Telefonun ana kamera sistemi 4 sensöre sahip. 108 megapiksellik ana sensör (f/1.8 diyafram, optik imaj sabitleme (OIS)), 12 megapiksel geniş açılı sensör (f/2.2 diyafram), 5 megapiksel makro kamera (f/2.4 diyafram) ve 5 megapiksel derinlik sensörü (f/2.4 diyafram).
Exynos 1280 yonga setine sahip olan telefon 1 TB'a kadar microSD kart ile genişletilebilen 128 veya 256GB depolama seçenekleri sunuyor. RAM miktarı ise 6GB veya 8GB.
Samsung, Galaxy A73'te 25 watt hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh kapasiteli bir pil sunuyor. Ancak Galaxy A serisi için bir ilk olarak, bu yıl kutu içinde bir şarj cihazı bulamayacaksınız. Bu yüzden sadece bir veri kablosu ile yetinmek zorundasınız.
Galaxy A53 5G ve Galaxy A33 5G Özellikleri
A73 modeline benzer şekilde, A53 5G ve A33 5G modelleri de 6GB veya 8GB RAM'le desteklenen Exynos 1280 yonga seti ile geliyor. Her iki telefon da, 1 TB'a kadar microSD kar desteğine sahip. Dahili depolama alanları ise 128GB veya 256GB. maksimum 25 watt hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh kapasiteli pil, her iki telefonda da kendine yer buluyor. Ancak bu modellerde parmak izi sensörü ekran altında değil, telefonun yan kısmında yer alıyor.
Galaxy A53, yine dörtlü bir ana kamera sistemine sahip: 64 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel geniş açı sensörü, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü. Telefonun ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor
Galaxy A33'ün kamera sistemi ise, yine dört bölümden oluşuyor: 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açı sensörü, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön kamera 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Fakat bu kez kamera bir deliğe değil, göz damlası biçiminde bir çentiğe yerleştirilmiş.
Galaxy A13 Özellikleri
Galaxy A13'ün açıklanan fiyatı 235 dolar. Bu da onu en ucuz telefonlar listesinde iyi bir yere oturtuyor.
Samsung Galaxy A13, ön tarafında 8 megapiksellik bir kameraya sahip. Ana kamera sistemi ise 50 megapiksel ana sensörden, 5 megapiksel ultra geniş açı sensöründen, 2 megapiksel derinlik sensöründen ve 2 megapiksel makro kameradan oluşuyor.
Galaxy A13, 6,6 inç büyüklüğünde TFT ekrana, sekiz çekirdekli çip setine, 4 GB RAM'e, 64 GB depolama alanına, microSD kart yuvasına, 5.000 mAh pile ve 15 W şarj hızına sahip. Android 12 ile çalışıyor ve siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor. Ancak Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73'ün aksine 5G desteği sunmuyor. parmak izi sensörü yine yan kısımda yer alıyor.
Küçük bir de not... Samsung Galaxy A13 adı tanıdık geliyorsa, muhtemelen bunun nedeni Samsung'un zaten daha önce iki tane daha piyasaya sürmüş olması. İlk olarak, 2021'in sonlarında ABD'de sunulan ve ayrıca 5G sunmanın avantajlarından yararlanan tamamen farklı bir telefon olan Samsung Galaxy A13 5G vardı.
Daha sonra ise başka bir Samsung Galaxy A13 4G'nin sürümü görüldü. Bu telefon kısa bir süre önce Hindistan'da sunuldu ve daha hızlı 25W şarj ile, bu modelle neredeyse tamamen aynı özelliklere sahip.
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