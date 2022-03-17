Samsung, Galaxy A73 5G'yi ve Diğer Yeni Galaxy A Telefonlarını Tanıttı

Samsung, Galaxy A serisinin yeni modellerini resmi olarak tanıttı. Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G ve Galax A13'ün tüm özellikleri haberimizde...

Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını tanıttı
Galaxy A73 5G

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Samsung, Galaxy A73 5G'yi ve Diğer Yeni Galaxy A Telefonlarını Tanıttı

 

 