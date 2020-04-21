iPhone 12, Bu Teknolojiyi Kullanan Son iPhone Olabilir

iPhone 12, iddialara göre USB-C yerine "eski" Lightning portuyla gelecek ancak sonrası için ilginç iddialar var.

iPhone 12, Lightning Portunu Son Kez Kullanabilir

iPhone 12 belki USB-C ile gelmeyecek, ancak bir analiste göre Apple, Lightning portuna son kez bu telefonda yer verecek.

Apple dedikoduları konusunda iyi bir geçmişe sahip olan Jon Prosser, iPhone 12'nin "kesinlikle" USB-C portuyla gelmeyeceğini Twitter'da söyledi. Bu doğruysa iPhone 12, Apple'ın her zamanki Lightning teknolojisini kullanacak demektir. Prosser'ın bu bilgiyi nereden aldığına dair bir bilgi yok.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ocak 2020'de tüm telefonlarda ortak bir şarj yuvasının kullanılması için bir hamlede bulunmuştu. Bu durumda Apple'ın özel portlardan vazgeçmesi gerekiyordu. AP, bu kararına uyulması için firmalara Temmuz 2020'ye kadar zaman vermişti. iPhone 12 Eylül'de tanıtılırsa, parlamento Apple'ın bu davranışına karşı yasal yollara başvurabilir.

Prosser, Apple'ın USB-C yerine herhangi bir port kullanmayacağını ileri sürüyor, ancak bu olasılık gerçekte oldukça düşük. "Portsuz" bir iPhone, dönüştürücüyle 3.5mm kulaklık takamayacağınız, sadece kablosuz şarj ve kablosuz veri aktarımı yapabileceğiniz anlamına geliyor. Gelecekte telefonlar belki kablosuz olacak, ancak bugün bunu deneyen telefonlar, birer konsept olmaktan öteye gitmiyorlar.

Prosser, iPhone 12'nin "çentiğine" ait bir çizim de paylaştı. Prosseer'a göre iPhone 12'nin bir çentiği olacak ancak bu bölüm iPhone 11'den küçük olacak ve Face ID sensörleriyle ön kamerayı üzerinde barındırmaya devam edecek.

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