Galaxy Note 10, 6,66 inç'lik Ekranla Gelebilir!
Tanıtılmasına aylar olan Galaxy Note 10'dan daha da büyük bir ekran görmeye hazırlıklı olun!
Galaxy Note 10 hakkında konuşmak için henüz çok erken ancak dedikoduları susturmak da pek mümkün değil. The Bell'in yeni raporuna göre Samsung'un 2019'da çıkacak Note modeli, 6,66 inç'lik daha büyük bir ekrana sahip olacak.
İddialara göre Samsung, telefonlarının ekranlarını üreten Samsung Display'den 6,66 inç'lik ekranlar sipariş etti. Galaxy Note 9'un 6,4 inç'lik bir ekranla geldiğini hatırlatalım. Firma ekran boyutunu büyütürken telefonun gövdesini büyütmek istemeyecektir, bu yüzden daha da ince çerçeveli bir Galaxy Note 10 ile tanışabiliriz.
Ancak bu tür dedikodulara hemen kulak vermeden önce biraz sabırlı olmakta fayda var. Galaxy Note 10'un tanıtılmasına daha aylar var ve bilgiler doğru olsa bile, bu sürede çok şey değişebilir.
Bu arada çıkmasına birkaç ay olan Galaxy S10'un 18,5:9 yerine 19:9 ekran oranıyla geleceği, 6,44 inç'lik ekran boyutuyla Note 9'dan biraz daha büyük bir ekran sunacağı söyleniyor. Endişe veren bir iddia ise Galaxy S10 ve Galaxy Note 9'un kulaklık girişinin olmayacağı. Galaxy S10'un büyük ekranla gelmesi mantıklı görünse de kulaklık girişiyle ilgili iddiaya yine şüpheyle bakmakta yarar var.
Zeynel A. Öztürk
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