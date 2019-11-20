Galaxy Note 10, Android 10'a Bir Adım Daha Yaklaştı

Beklenen Android 10 güncellemesiyle çalışan Galaxy Note 10 serisi, bugün Wi-Fi Alliance'ın onayından geçti.
Belgelerde telefonun farklı model numaraları göründü. Bu model numaraları arasında SM-N970F/SM-N975F ve çift SIM'li modeller, SM-N971N, SM-N976B (İngiltere), SM-N970U (ABD kilitsiz) ve SM-N976V (Verizon) bulunuyor. Bunlar, Samsung'un Android 10 güncellemesini dünya çapında yayınlamaya hazırlandığına işaret ediyor.
Samsung, One UI 2.0'i içeren Android 10 güncellemesini 2019 tamamlanmadan önce yayınlamak istiyor, ancak bunun bir garantisi yok. Galaxy Note 10'un Wi-Fi Alliance'ta görünmesi, firmanın işlerinin yolunda gittiğinin bir işareti olarak kabul edilebilir.
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