Galaxy Note 10 İle Bir Devir Sona Erdi!
Eğer bir Galaxy Note 10 satın almayı planlıyorsanız, kaybetmeyi göze almanız gereken bir özellik var!
Galaxy Note 10'un Samsung'un Gear VR başlığıyla uyumlu olup olmayacağı, sızıntıların gelmeye başladığı ilk günlerden beri merak ediliyor. İddiaya göre Gear VR'nin hiçbir sürümü, Note 10 ile uyumlu değil.
Üzen bilginin kaynağı, Samsung'tan bilgi aldığını iddia eden Twitter'daki @anshelsag. Unpacked 2019 etkinliğinde yeni bir Gear VR tanıtılmadığı gibi, cihaz birkaç senedir yenilenmiyor. Bu nedenle Galaxy Note 10 serisine yönelik yeni bir VR başlığı da olmayabilir.
I just got confirmation from @Samsung. No version of the #Note10 is compatible with the GearVR. Not a huge loss tbh. Standalone is where it's at. #VR— Anshel Sag (@anshelsag) August 7, 2019
Samsung'un önümüzdeki senelere yönelik VR planları merak konusu. Firma şu an telefonlarda VR işinden uzaklaşıyor ve daha çok artırılmış gerçekliğe (AR) ağırlık veriyor gibi görünüyor.
Gear VR desteğinin yokluğu belki Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus satışlarını çok etkilemeyecek ancak bazı kullanıcılar şüphesiz hayal kırıklığına uğrayacak. Buna karşın küçük eksiklikler üst üste gelirse, Note 10'u almayı düşünenler, ondan uzak durmayı tercih edebilirler.
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