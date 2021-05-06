Galaxy Note 10'da Yaşanan S Pen Sorunu Ciddiye Bindi

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+, S Pen ile ilgili tuhaf bir sorunla karşı karşıya gibi görünüyor. Pek çok kullanıcı, Galaxy Note 10 serisi akıllı telefonlarındaki S Pen'in bağlantısının zaman zaman kesilmesinden şikayet etmeye başladı. Bu durum, Air Actions gibi özellikleri kullanırken büyük bir soruna neden olabiliyor.
S Pen bağlantısının kesilmesi sorunu tamamen yeni değil, ancak artık daha sık oluyor gibi görünüyor. Bazı Galaxy Note 10 kullanıcıları, sorunun Mart 2021 veya Nisan 2021 güvenlik yamasını yükledikten sonra ortaya çıktığını iddia ediyor. Ancak henüz bu teoriyi destekleyen net bir kanıt bulunmuyor. Sebep ne olursa olsun, kullanıcılar bu sorundan rahatsız oldukları ve Samsung'un sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmesi gerektiği konusunda ısrarcı.
Bazı kullanıcılar, S Pen'i yerinden her çıkardıklarında bağlantı kopma hatası aldıklarını söylüyor. S Pen'i tekrar bağladıktan sonra bile hata mesajını tekrar alıyorlar. S Pen'in Galaxy Note 10 veya Note 10+ ile bağlantısı kesildiğinde, kullanıcılar ekranda gezinmek, kaydırmak ve dokunmak için yine de S Pen'i kullanabiliyor, ancak kamera uygulamasını kullanmak, Galeri uygulamasında fotoğraflarda gezinmek veya ses seviyesini kontrol etmek için Air Actions'ı kullanamıyorlar.
Bu sorunla karşılaşan çoğu kullanıcı, birkaç dakikada bir rahatsız edici hata mesajlarıyla karşılaşmak zorunda kalmamak için Air Actions'ı tamamen devre dışı bıraktığını söylüyor. Bazı kullanıcılar 2020'nin ortalarından beri bu sorunla karşı karşıya ve henüz görünürde bir çözüm yok. Samsung henüz bu sorun hakkında bir yorum yapmış değil...
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