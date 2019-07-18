Galaxy Note 10'a Snapdragon 855 Plus Var mı?
Yeni Snapdragon 855 Plus, Galaxy Note 10'da kendine yer bulacak mı? Yoksa yeni amiral gemileri, eski işlemciyle mi gelecek?
Qualcomm'un oyuna odaklı yeni Snapdragon 855 Plus yonga setinin tanıtılmasıyla işlemcinin ilk olarak Asus ROG Phone 2'de kullanılacağını öğrenmiştik. Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın aynı işlemciyi kullanmasını uman kullanıcılar ise hayal kırıklığına uğrayabilir.
9to5Google'a göre Samsung'un beklenen kalemli amiral gemileri, ABD'de standart Snapdragon 855'i kullanacak. Galaxy S10 serisinin Amerikan sürümleri de bu işlemciyi kullanıyor. Bununla birlikte Note 10'un uluslararası sürümleri iddiaya göre Samsung'un kendi yonga seti olan Exynos'u, yeni bir model olan Exynos 9825'i kullanacak.
Henüz duyurulmayan Exynos 9825'in 8 nanometrelik Exynos 9820'nin ardından 7nm (nanometre) teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu, yeni işlemcinin daha az güç tüketmesi anlamına gelebilir. Kesin bilgileri öğrenmek için 7 Ağustos'taki Galaxy Note 10 tanıtımını beklememiz gerekecek.
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