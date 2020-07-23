Galaxy Note 20'yi Bekleyenleri Üzecek Haber, Yeni Sızıntıda Ortaya Çıktı

Samsung'un yaklaşan akıllı telefonu Galaxy Note 20 serisi için geri sayım başladı. 5 Ağustos'ta düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note20 serisi, bugüne kadar ise pek çok defa sızıntılarda yüzünü gösterdi. Ancak bu defaki sızıntı oldukça öneml, zira telefonun tasarım detaylarını tamamen ortaya koyacak cinsten fotoğraflara yer veriyor.
Galaxy Note20 için beklentiler arasında başı birçok farklı model ile tanıtılacak olması çekiyor. Galaxy Note20, Galaxy Note20+ ve Galaxy Note20 Ultra gibi farklı seçeneklerle tanıtılacağı düşünülen yeni ailede özellikler ise Galaxy S20 ailesi ile benzer, ancak elbete biraz daha gelişmiş şekilde olacak.
Samsung Galaxy Note20 Özellikleri Nasıl Olacak?
Galaxy Note20'nin sızan detaylarına baktığımızda ekranın 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED panelden oluşacağı ve bu ekranın 2400x1080 piksel çözünürlükle beraber Note 10 ile benzer olacağı göründüğünü söylemek mümkün. Ancak Note20+ modelinde muhtemelen çözünürlük daha yüksek olacaktır.
Galaxy Note20 kameraları da Galaxy S20 Plus gibi çift pikselli şeklinde gelecek ve elbette burada birden fazla lens bulunduğunu göreceğiz. Çift 12 MP lensin yanı sıra 64 MP şeklinde telefoto lensin bulunacağı söylenen Galaxy Note20'de ise periscope kamera görünmüyor. Fakat Galaxy Note20 Ultra modelinde bu modül muhtemelen olacaktır. Ayrıca 8K video kaydı da Note20'nin önemli yeteneklerinden olacak.
Galaxy Note20, Tasarımıyla Hayalleri Yıkabilir!
Buraya kadar her şey yolunda gibi. Fakat iş tasarıma gelince, sızıntılardaki notlar şaşırtıcı. Zira bahsedilene göre Galaxy Note20'de plastik/polikarbon malzemeden oluşan arka gövde bulunacak. Eğer bu sızıntı doğruysa, daha önce de bahsettiğimiz gibi Galaxy Note20'nin Galaxy Note 10 Lite'a benzeyeceğini söylemek mümkün. Telefon plastik gövdeyle tanıtılırsa, Note20'yi bekleyenleri üzeceğini söylemek de öyle. Zira amiral gemisi statüsünde bir telefonun plastik bir kasaya sahip olması yerine, Corning Gorilla Glass 7 ile korunması bekleniyor. Öte yandan olur da telefon gerçekten de plastik tasarımla karşımıza çıkarsa, Galaxy Note20 incelemesinde, Galaxy Note20 - Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması yapar, sizlere detaylarını paylaşırız.
Ayrıca bu tasarım konusuna ilişkin olarak Samsung'un kafasındaki fikrin, amiral gemisi modelleri içinde teknik olarak farklılık yarattığı, gibi bunu tasarıma da taşımak ismesi yatıyor gibi geliyor bizlere. Eğer durum gerçekten de öyleyse, bizce yazık olur.
Galaxy Note20, 5 Ağustos'ta Tanıtılacak
Galaxy Note20 hakkında bilinen diğer bilgiler ise, telefonun 4300 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olacağı ve 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanına yer vereceği yönünde. Wi-Fi 6, USB 3.2, AKP destekli stereo hoparlörler ve elbette daha gelişmiş bir S Pen, Galaxy Note 20 ile gelecek diğer özellikler.
Dediğimiz gibi Samsung Galaxy Note20, 5 Ağustos'ta tanıtılacak. Bizler de etkinliği sizlere o gün canlı olarak aktaracağız, hemen akabinde de Galaxy Note20 incelemesini sizlerle paylaşacağız.
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